'Три базовых эффекта': названа главная цель наступления ВСУ в Курской области

После начала операции ВСУ в Курской области, у россиян резко исчезло желание угрожать ядерным оружием, отметил Киричевский.

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Известна главная цель наступления ВСУ в Курске / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, google.com.ua

Операция ВСУ в Курской области была реализована по западной концепции ведения гибридной войны с сочетанием военных и невоенных методов. Об этом рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо.

"То, что сейчас происходит в Курской области можно назвать операцией базовых эффектов, которая является западной концепцией. Эта концепция является ядром относительно того, как можно вести гибридную войну. В частности, одна из сторон очень удачно начинает боевые действия на территории противника и настолько удачно сочетает военные и невоенные методы, что врагу остается только догадываться, что с ним может произойти", - сказал он.

Эксперт также отметил, что независимо от того настолько наши подразделения продвинулись на Курщине, что-то больших очередей в российских военкоматах не наблюдается.

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"Также очень странным остается то, что когда им нужно было организовать механизмы депортации наших граждан с временно оккупированных территорий, то у них все было прекрасно, а вот эвакуировать своих граждан из зоны боевых действий они не могут", - подчеркнул Киричевский.

По его словам, операция ВСУ в Курской области вернула стратегическую инициативу на сторону Украины.

"Также, после начала операции ВСУ в Курской области, у россиян резко исчезло желание угрожать ядерным оружием. Это базовые три эффекта. Если в целом, то операция ВСУ в Курской области перевернула стратегическую ситуацию в нашу пользу", - отметил военный эксперт Defense Express.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Бои в Курской области - что известно

Напомним, 13 августа бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельной штурмовой бригады выложили в сеть новое видео из Курской области. На кадрах военные рассказывают, что россияне потеряли контроль над населенным пунктом Любимовка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что Украина контролирует около 1 тысячи квадратных километров Курской области РФ.

В то же время, российское военное командование приняло решение перебросить часть войск с Приднепровского направления на Курское.

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