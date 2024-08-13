Сюрприз для России: боец ВСУ снял видео в 20 км от Курской АЭС

Ранее появилась информация об усилении оккупантами защиты вокруг АЭС.

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ВСУ вблизи Курской АЭС / Коллаж Главреда. Скриншот видео, Википедия

Боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. Когда именно был снят ролик - неизвестно.

На кадрах военный приветствует родных и машет им на камеру, указывая на табличку выезда из российского города.

"Надеюсь, это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я недалеко", - добавил военный. видео дня

Город Льгов находится в 50 километрах от Курска и в 20 километрах от Курской АЭС.

Боец ВСУ показался на подъездах в Льгов - смотрите видео:

Ранее российские "военкоры" утверждали, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС, а сами оккупанты якобы усилили защиту территории ядерного объекта.

Украина об указанных намерениях официально не сообщала. Хотя аналитик Александр Мусиенко вполне допускает такое развитие событий. По его мнению, у Украины тогда появится шанс "выторговать" освобождение ЗАЭС.

В то же время известно, что под контролем ВСУ уже находится ГИС "Суджа" - единственный "газовой вентиль" Газпрома в Европу. Объект, судя по спутниковым кадрам, был взят под контроль в первые дни операции в Курской области.

Бои в Курской области - последние новости

7 августа, на второй день активных бои в Курской области Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа и освободили от россиян ряд населенных пунктов.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Вооруженных сил Украины в наступлении на Курскую область после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских военных находится около тысячи квадратных километров российской территории.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

Что такое город Льгов Курской области? Город Льгов - город областного значения в Курской области с населением в почти 17 тысяч человек. Раньше был украинским. Впервые был включен оккупантами в состав РФ только в 1721 году. На территории города действуют сахарный, комбикормовый и молочно-консервный заводы. Льгов является важным железнодорожным узлом, через него русские построили две ключевые ветки - Киев-Воронеж и Харьков-Брянск.

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