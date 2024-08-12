Российский 'газовый вентиль' в Судже почти разрушен: спутниковые кадры

Российская газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области подверглась разрушениям в результате боев в российском приграничье. О чем свидетельствуют опубликованные "Радио Свобода" спутниковые кадры.
Часть повреждений на станции появилась между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа, отмечают журналисты.
По состоянию на 11 августа практически было полностью разрушено одно из админзданий, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.
При этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через станцию в Европу в обычном объеме.
Также на снимки попал международный пункт пропуска в Судже, разрушенный в первый день боев в области. Пункт пропуска охраняли российские солдаты-срочники, десятки из них попали в плен, отмечает издание.
ГИС "Суджа" - единственная действующая точка входа российского газа в украинскую газотранспортную систему для его дальнейшей транспортировки в Европу.
Бои в Курской области - главное
6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы в участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.
Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".
Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в частности в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказывало никакого сопротивления.
Русские жаловались на "скифскую" тактику атаковавших сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.
Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский не единожды отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.
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США, Германия, Еврокомиссия не только не засудили удары по Курской области и прорыв границы, но и подчеркнули, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.
Радио Свобода
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