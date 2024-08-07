Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

В свете последних событий историки и политики вспомнили, что на самом деле город в Курской области раньше был украинским.

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Город Суджа считают основанным украинским казачеством / Колаж: Главред, фото: скриншоты

Повестка новостей последние сутки сосредоточена вокруг событий на территории Курской области, где вооруженные люди якобы постепенно берут контроль над городами страны-агрессора России. Среди них и Суджа - город, который в прошлом был украинской территорией.

Суджа относится к украинской этнической территории. По официальным данным, по переписи 1897 года, распределение населения по языку было таким: на украинском общалось 61,16%, на русском - 37,20%. И вплоть до 1926 года украинцы составляли в Суджанской волости 61,2 % всего населения, в Судже - 30,8 %.

Более того, как вспоминает украинский чиновник Владислав Власюк в Facebook, временное рабоче-крестьянское правительство Украины было образовано по указанию Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 28 ноября 1918 года в Курске. После чего сразу определили местом его пребывания город Суджа.

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"Из анализа протоколов Временного рабоче-крестьянского правительства Украины следует, что Суджа почти месяц была столицей Советской Украины (с 29 ноября по 27 декабря 1918 г.)", - написал он.

Кто такой Владислав Власюк? Владислав Власюк - украинский адвокат, действующий советник главы Офиса президента Украины, экс-гендиректор Директората по правам человека Министерства юстиции (2017-2019), занимал руководящие должности в Департаменте патрульной полиции (2015-2016), пишет "Рух ЧЕСНО".

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