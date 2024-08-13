УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

Юрий Берендий
13 августа 2024, 09:47обновлено 13 августа, 10:28
248
В DeepState проанализировали детали второго дня наступательной операции в Курской области и назвали населенные пункты, которые удалось освободить Силам обороны.
Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState
Детали продвижения в Курской области на 2 день наступления / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatelivemap

7 августа, на второй день активных бои в Курской области Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа за освободить от россиян ряд населенных пунтков. Об этом говорится в отчете мониторинговой группы DeepState.

Отмечается, что аналитики обновляют данные о ситуации в Курской области с опозданием, поэтому некоторая информация может отличаться от показаний непосредственных участников событий.

"На второй день штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневу, заняли Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино. На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. Саму же Суджу начали обходить с севера. На юге удалось освободить Гуево и Горналь", - говорится в отчете.

видео дня

В DeepState подчеркнули, что судьба российских военных, которые находились в монастыре, остается неизвестной. Кроме того, они добавляют, что 7 августа Силы обороны начали активное движение в направлении Малой Локни.

В дальнейшем это направление будет источником наиболее противоречивой информации, резюмировали в DeepState.

Курск, Курская АЭС Инфографика
Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Кризис в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отметили, что, несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации линии фронта российской армией, украинские войска продолжают активно продвигаться в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Вооруженных сил Украины в наступлении на Курскую область после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских военных находится около тысячи квадратных километров российской территории.

Впоследствии Зеленский подчеркнул, что это наступление имеет не только важное значение для безопасности Украины, но и может стать концом правления российского диктатора Владимира Путина. Он также отметил, что украинские силы освободили те районы Курской области, из которых оккупанты регулярно обстреливали Сумскую область и убивали мирных жителей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Курск Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

10:53 Мир
Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

09:47 Украина
Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

09:00 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Это финал : Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск 9206

"Это финал": Зеленский прямо сказал, почему ВСУ пошли на Курск

Написано в его трудах : что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют 8089

"Написано в его трудах": что любил есть Тарас Шевченко - некоторые блюда удивляют

Причина довольно гадкая: почему собаки лижут именно лица людей - знают единицы 5012

Причина довольно гадкая: почему собаки лижут именно лица людей - знают единицы

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет 3855

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

Последние новости

11:12

Тяжелые уличные бои: боец ВСУ рассказал правду о боях в Нью-Йорке - что известно

10:53

Британия не разрешила бить по Курску ракетами Storm Shadow: какая причина

10:48

"Путину эта история удалась": эксперт раскрыл, как РФ обманула мир с ЗАЭС

10:39

Блэкаут в нескольких областях РФ: стали известны последствия атаки по Курской АЭС

10:30

Церковный праздник 13 августа: что запрещено делать в день Максима Исповедника

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
10:21

"Исторический прорыв": сенаторы США восхитились действиями ВСУ на Курщине

09:59

Выбрал развлекаться с мачехой-путинисткой: Никита Пресняков скрывает свой выбор

09:47

Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

09:30

Гороскоп на завтра 14 августа: Стрельцам - интригующие перемены, Водолеям - удачный день

Реклама
09:00

Пожар на Запорожской АЭС. Как РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области

08:58

"Не было никаких шансов": Трамп назвал имя политика, которого считает виновным в войне

08:52

Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

08:38

"Готовы простить": сенсационное возвращение Олега Винника - что известно

08:10

ВСУ прорвались в Курской области: в ISW заявили о контроле над населенными пунктами

07:57

"Ну что же ты делаешь": путинистке Лолите грозит наказание - что она вытворила

07:45

Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области - ISW

06:51

Пожар на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ не смогли установить причину

06:04

Россия запустила пропагандистскую машину генерации фейков: чего ждатьмнение

05:58

Северное сияние в Украине: регионы накрыла опасная магнитная буря

05:30

Мусиенко сказал, как операция на Курщине поможет в переговорах с РФВидео

Реклама
04:15

Интернет будет "летать": как ускорить сигнал Wi-Fi - эффективные советы

03:30

"Горячая фаза войны продлится до лета 2025 года": Мусиенко сделал прогноз, что будет дальше

03:10

Возлюбленная Дмитрия Кулебы заговорила про штамп в паспорте

02:43

Желтизна исчезнет моментально: как отбелить пластик без лишних усилий

02:34

Военные не справляются: доверенное лицо Кремля заговорило об унижении Путина

02:02

Лезть руками в землю не нужно: как узнать, что растение нужно политьВидео

01:58

Количество боев стремительно увеличилось: Генштаб рассказал, где горячее всего

01:37

Это еще не конец: в РФ в панике заговорили о еще одном наступлении ВСУ

01:30

Бунт против Путина: эксперт намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФВидео

01:03

Путин точно готовит серьезный ответ для Украины за Курскую область - Свитан

00:29

Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина

00:03

Путин сразу вернет территории под Курском: в США дали диктатору один совет

12 августа, понедельник
23:51

РФ перебрасывает войска из Приднепровья на Курское направление - ОСУВ "Таврия"

23:28

Катя Репяхова раскрыла настоящую причину задержки речи у сына от Виктора Павлика

23:24

Украина может нанять американских пилотов для F-16: сенатор Грэм

22:55

Дочь умершей Анастасии Заворотнюк публично призналась в зависимости - детали

22:50

"Это не закончится через неделю": будут ли ВСУ выходить из Курской областиВидео

22:47

Перепутали с ВСУ: россияне "размотали" вертолетом свою же колонну техники под Курском

22:39

Путинистка Лариса Долина совсем слетела с катушек: публично накинулась на фаната

22:18

Продвинулись более чем на 30 км: где сейчас ВСУ и что контролируют в РФ

Реклама
22:10

42-летний Александр Педан рассказал про свое поступление в ВУЗ и отсрочку

21:52

"Это безумие": парень установил рекорд и не спал 12 дней - смотрите, что с ним произошло

21:50

"Это меркантильный интерес": путинист Галкин рассказал о семье Аллы Пугачевой

21:45

Из-за боев в Курске: у оккупантов началась агония на фронте - какие плюсы для ВСУ

21:35

Зеленский рассказал, когда ждет разрешения от партнеров бить вглубь РФВидео

21:34

Россия может нанести массированный удар на День Независимости - прогноз

21:18

Камалия развелась с мужем из-за другой женщины: певица назвала имя разлучницы

21:01

Суд избрал меру пресечения: в Киеве судили взяточника заместителя министра

20:57

Нужно сделать всего 1 движение: как сделать так, чтобы вещи не электризовалисьВидео

20:50

Позволят ли США бить ATACMS по России на фоне успехов под Курском - прогнозВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять