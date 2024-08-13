Наступление в Курской области: какие населенные пункты удалось освободить - DeepState

В DeepState проанализировали детали второго дня наступательной операции в Курской области и назвали населенные пункты, которые удалось освободить Силам обороны.

https://glavred.info/ukraine/vtoroy-den-boev-v-kurskoy-oblasti-kakie-naselennye-punkty-udalos-osvobodit-deepstate-10588040.html Ссылка скопирована

Детали продвижения в Курской области на 2 день наступления / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatelivemap

7 августа, на второй день активных бои в Курской области Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа за освободить от россиян ряд населенных пунтков. Об этом говорится в отчете мониторинговой группы DeepState.

Отмечается, что аналитики обновляют данные о ситуации в Курской области с опозданием, поэтому некоторая информация может отличаться от показаний непосредственных участников событий.

"На второй день штурмовые группы продвинулись вплотную к Кореневу, заняли Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино. На тот момент враг находился в Новоивановке, Ольговке и Кремневом. Передовые отряды начали заходить в Суджу и закрепляться полноценно в Гончаровке. Саму же Суджу начали обходить с севера. На юге удалось освободить Гуево и Горналь", - говорится в отчете. видео дня

В DeepState подчеркнули, что судьба российских военных, которые находились в монастыре, остается неизвестной. Кроме того, они добавляют, что 7 августа Силы обороны начали активное движение в направлении Малой Локни.

В дальнейшем это направление будет источником наиболее противоречивой информации, резюмировали в DeepState.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Кризис в Курской области - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отметили, что, несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации линии фронта российской армией, украинские войска продолжают активно продвигаться в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие Вооруженных сил Украины в наступлении на Курскую область после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских военных находится около тысячи квадратных километров российской территории.

Впоследствии Зеленский подчеркнул, что это наступление имеет не только важное значение для безопасности Украины, но и может стать концом правления российского диктатора Владимира Путина. Он также отметил, что украинские силы освободили те районы Курской области, из которых оккупанты регулярно обстреливали Сумскую область и убивали мирных жителей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред