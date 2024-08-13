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Кирби дал Путину совет, как вернуть оккупированную территорию Курской области

Анна Ярославская
13 августа 2024, 08:52
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Единственные, кто находятся в состоянии войны в Украине – это сами россияне, сказал представитель Белого дома.
Джон Кирби, путин
Джон Кирби посоветовал Путину "убираться из Украины" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Российский диктатор Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 12 августа.

По его словам, очередные заявления российских чиновников о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

Кирби добавил, что "единственные, кто находятся в состоянии войны в Украине – это сами россияне".

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"Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.

"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается из Украины и прекращает войну", – добавил Кирби.

Как сообщал Главред, ранее Кирби уже давал подобный совет кремлевскому диктатору. В мае он заявил, что если Путин хочет уберечь свои войска от ударов западного оружия, то он может просто вывести их с территории Украины.

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого - это просто, вывести свои войска", - сказал чиновник во время брифинга в Белом доме 6 мая.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

12 августа президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что в наступлении на Курскую область задействованы бойцы Вооруженных сил Украины. Об этом сказал после заседания Ставки верховного главнокомандующего. Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и решительные действия в наступлении на Курск.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинские войска удерживают около 1000 квадратных километров российской территории и продолжают наступательные операции.

Под контроль украинских военных в Курской области перешли уже 44 населенных пункта. Неизвестным остается пока статус еще десяти населенных пунктов.

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что операция ВСУ будет проводится не только в Курской области. По его словам, это может помочь Украине на переговорах со страной-агрессором РФ. Мусиенко уверен, что Россию надо заставить идти на уступки.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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