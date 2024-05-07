Кирби дал совет Путину, как защитить его войска в Украине

Вашингтон ответил на ядерные угрозы Кремля.

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Джон Кирби посоветовал вывести российскую оккупационную армию из Украины / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Страна-агрессор Россия должна вывести свои войска с территории Украины, чтобы уберечь их от поражения оружием западного производства. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга в Белом доме 6 мая.

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, то самый легкий способ избежать этого - это просто, вывести свои войска", - цитирует Кирби Голос Америки.

На данный момент Вашингтон не видит реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия на территории Украины, несмотря на агрессивную риторику.

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"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - отметил Кирби.

О том, что пока Вашингтон не видит признаков возможного использования Россией ядерного оружия на территории Украины, заявил и спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Российская ядерная риторика была безрассудной и безответственной в течение всего конфликта. Несмотря на все мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции в ответ на эти заявления, а также - никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - сказал он.

Лондон разрешил ВСУ бить своим оружием по РФ - в Кремле взбесились

Как сообщал Главред, 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что официальный Лондон не возражает против использования предоставленного им ВСУ оружия по целям на территории страны-агрессора России.

Кэмерон заявил, что официальный Киев должен самостоятельно решать, наносить ли удары по целям в России британским оружием.

Тем временем в МИД РФ пригрозили ударить по военным объектам Великобритании в ответ на то, что Лондон передает Украине оружие.

Оккупанты считают "свидетельством серьезной эскалации" разрешение наносить удары британским оружием по территории РФ. В Кремле теперь называют Великобританию "стороной конфликта".

Официальная Москва заявила, что посла Великобритании Найджела Кейси вызвали в российское Министерство иностранных дел, чтобы выразить ноту протеста.

"Найджела Кейси [посла Великобритании] предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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