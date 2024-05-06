РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

Российские оккупанты грозятся ударить по военным объектам Великобритании в ответ на то, что Лондон передает Украине оружие. Об этом заявили в МИДе РФ.
Их взбесило то, что Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по территории РФ. Оккупанты считают это "свидетельством серьезной эскалации". В Кремле теперь называют Великобританию "стороной конфликта".
"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в сообщении.видео дня
Военная помощь Украине - пакет помощи от Британии
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе британского премьера отмечали, что во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправится в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.
Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выразил благодарность за выделение нового пакета помощи Украине.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Британия не планирует помогать Украине в сбивании "Шахедов", подобно ситуации в Израиле, из-за страха эскалации конфликта в Европе.
Позднее премьер Риши Сунак объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут миллионы патронов для стрелкового оружия, сотни единиц техники и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.
Решение о военной помощи Украине от США
23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.
Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
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