РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

Российские оккупанты бесятся из-за того, что Лондон разрешил Украине бить британским оружием по территории РФ.

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РФ угрожает ударить по Великобритании / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Российские оккупанты грозятся ударить по военным объектам Великобритании в ответ на то, что Лондон передает Украине оружие. Об этом заявили в МИДе РФ.

Их взбесило то, что Британия разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по территории РФ. Оккупанты считают это "свидетельством серьезной эскалации". В Кремле теперь называют Великобританию "стороной конфликта".

"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - говорится в сообщении. видео дня

Военная помощь Украине - пакет помощи от Британии

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе британского премьера отмечали, что во вторник, 23 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправится в Польшу, где объявит о крупнейшем в истории пакете военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов.

Позже президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и выразил благодарность за выделение нового пакета помощи Украине.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Британия не планирует помогать Украине в сбивании "Шахедов", подобно ситуации в Израиле, из-за страха эскалации конфликта в Европе.

Позднее премьер Риши Сунак объявил о новом масштабном пакете военной помощи для Украины. В частности, в него войдут миллионы патронов для стрелкового оружия, сотни единиц техники и ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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