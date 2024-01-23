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Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие

Юрий Берендий
23 января 2024, 16:22
По словам генерала Маломужа, в случае провала российских оккупационных войск на территории Украины, российские элиты могут отстранить Путина от власти в России.
Россия может выйти из войны и вывести войска из Украины: генерал назвал условие
Генерал назвал ключевое условие дестабилизации ситуации в России / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Вывод войск с территории Украины и внутренняя дестабилизация в самой России может состояться только в случае провала российских войск в войне против Украины. Во время чата на Главреди заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Главным фактором, который приведет к дестабилизации в России, станут реальные провалы российских войск на фронте. Зная окружение Путина, могу сказать, что в таком случае оно восстанет против него, потому что встанет вопрос ответственности", - указывает генерал.

По словам Николая Маломужа, в случае стратегического провала в войне против Украины - в России будут искать виновного. Именно поэтому политики и бизнесмены высокого уровня, а также военные и спецслужбы, будут договариваться о том, как отстранить Путина от власти, выставив его виновником всего этого, а они вообще были жертвами.

"С другой стороны, будет стоять вопрос, что окружение Путина может прийти к власти и создать переходное правительство, которое обеспечит контроль над ядерным оружием, а также переходный формат во всех переговорных процессах: и по выводу российских войск из Украины, и о предоставлении нам гарантий безопасности, и по уплате репараций и т.д.", - отмечает генерал.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж рассказал, сколько осталось править Путину:

Однако он отметил, что для этого нужны реальные мощные перспективы победы на фронте и освобождения оккупированных территорий.

"К тому времени будет продолжаться сложный процесс: будет и давление со стороны иностранцев, будут и фронтальные бои, будет и попытка затянуть процесс, ведь Путин будет загнан в тупик. Он не хочет отвечать за все это, а потому любым способом будет держаться за власть, наращивать ресурсы, пытаться дезориентировать своих партнеров и союзников, убеждая в том, что он готов к масштабным боям, но фронт все разоблачит", - делает вывод Маломуж.

Он резюмирует, что украинцам нужно готовиться к стратегическим сражениям, которые приведут к освобождению наших территорий.

"Это станет концом для режима Путина. Если это удастся, весь мир сможет почувствовать облегчение из-за отсутствия агрессора. Наши победы должны создать предпосылки для дестабилизации ситуации в России и отстранения Путина как из близкого окружения, так и возможно, путем массовых протестов и восстаний", - добавил он.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних суток в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" вражеские силы совершили 11 авиационных ударов, произошло 39 боевых столкновений. Кроме того враг совершил 836 артобстрелов.

Силам обороны Украины пришлось выйти из населенного пункта Крахмальное Харьковской области из-за невозможность эффективно вести оборонительные операции. Об этом сообщил военный аналитик Александр Коваленко.

На левом берегу Херсонщины Вооруженные Силы Украины удерживают свои позиции под давлением вражеских атак и в сложных условиях расширят плацдарм. Об этом заявила пресс-секретарь Вооруженных Сил на юге Украины, Наталья Гуменюк.

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