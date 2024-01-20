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Путин не протянет до 2030 года: генерал Маломуж раскрыл срок краха режима

Руслана Заклинская
20 января 2024, 19:14
Все объективные факторы, в частности, внутренние в РФ, на фронте в Украине и внешние, которые давят на Путина, свидетельствуют о том, что больших перспектив у него нет.
Путин не протянет до 2030 года: генерал Маломуж раскрыл срок краха режима
Маломуж рассказал, когда закончится правление Путина / Коллаж: Главред, фото: Главред, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Путин не сможет удержать свою власть до 2030 года из-за вторжения в Украину, которое создало предпосылки для падения его режима. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал армии Украины считает, что максимальный потенциал Путина составляет 1,5-2 года. Однако ближайшая перспектива падения его режима - 2024 год или начало 2025-го.

"Протянуть до 2030 года Путину будет чрезвычайно проблематично. Думаю, что 1,5-2 года – это максимальный потенциал Путина, но при условии, что он сумеет настолько затянуть войну. Но ближайшая перспектива - это 2024 год или начало 2025-го. Все объективные факторы, в частности, внутренние в России, на фронте в Украине и внешние, которые на Путина давят, свидетельствуют о том, что больших перспектив у него нет", - сказал Маломуж.

По его словам, кремлевский диктатор Путин создал предпосылки для падения режима РФ, когда начал войну. Маломуж отметил, что в Украине продолжается активная фаза войны, которая предусматривает нейтрализацию агрессора и его войск Вооруженными силами Украины и миром на разных уровнях.

"Продолжается активная фаза войны, и она предусматривает не только сценарий замораживания, при котором Путин может еще удержаться у власти, но и нейтрализацию агрессора и его войск Украиной и миром на поле боя, а также операционно, экономически, финансово и электорально, чтобы он не имел шансов", - пояснил генерал.

Смотрите видео, в котором Николай Маломуж рассказал, сколько осталось править Путину:

Военные планы Путина

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести переговоров с Россией. Он подчеркнул, что война будет продолжаться, пока Путин не завоюет всю территорию Украины и не достигнет своих амбиций в Европе и других постсоветских странах.

Как сообщал Главред, спикер Евросоюза Питер Стано считает, что решения и действия президента России Владимира Путина свидетельствуют о его намерении продолжать войну против Украины. Отсутствуют реальные признаки мирных инициатив, а Путин, ведя предвыборную кампанию, может усилить агрессивные действия против Украины.

Также немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что страна-агрессорка Россия может напасть на страну НАТО в течение 5-8 лет. Он указал на регулярные угрозы России в отношении Латвии, Литвы и Эстонии и призвал к повышению обороноспособности.

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