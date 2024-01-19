'Путин хочет стереть Украину': РФ перед выборами усилит агрессию - спикер ЕС

Глава Кремля не стремится к миру, а словам российского руководства нет никакого доверия, потому что они прямо противоречат действиям власти.

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Во время президентской кампании Путин будет усиливать агрессивные действия против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная бригада

Решения и действия президента России Владимира Путина являются четкими и свидетельствуют о его намерении продолжать войну против Украины. Реальные признаки мирных инициатив со стороны Кремля - отсутствуют. Путин, ведя предвыборную кампанию, усилит агрессивные действия против Украины. Об этом рассказал представитель Евросоюза Питер Стано на брифинге 19 января, сообщает "Укринформ".

"Решения и действия Путина четко свидетельствуют, что он намерен продолжать преступную агрессию против Украины. Пока не было никаких реальных признаков относительно мирных усилий с российской стороны. Поэтому Путин не стремится к миру. Во время своей президентской кампании до выборов этой весной, результаты которых, я думаю, уже известны, он будет усиливать агрессивные действия против Украины. Он продемонстрировал это в течение рождественских и новогодних праздников, а также во время нынешней эскалации, применяя оружие, ракеты, дроны, поражающие все больше инфраструктурных и других гражданских объектов", - сказал Стано.

По его словам, заявления России о готовности к переговорам не сопровождаются конкретными действиями, поэтому верить их словам не стоит. Стано отметил, что любые мирные инициативы должны уважать базовые принципы международного права, территориальную целостность и суверенитет Украины.

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"Мы видели, что все эти декларации не сопровождаются никакими действиями. Мы видим, что они (россияне - ред.) продолжают агрессию. Они подрывают Хартию ООН и международное право. Они не уважают жизнь людей, и не только в Украине, но и собственных граждан, которых они отправляют на эту преступную войну. Ущерб, нанесенный этой войной российскому населению, огромный, не говоря уже о потерях Украины", - добавил он.

Представитель ЕС отметил, что международное сообщество должно продолжать поддерживать Украину, а также подчеркнул важность встречи советников по безопасности в Давосе относительно украинской формулы мира. Он подчеркнул, что российская агрессия направлена не только против Украины, но и против системы международного права и Хартии ООН. Политик также отметил, что Украина является жертвой агрессии, и именно она будет решать, какими могут быть условия, параметры и сроки для любых мирных усилий.

"...Украинскую формулу мира мы рассматриваем как наиболее надежную и реалистичную основу для любого мирного урегулирования. Безусловно, в конце концов война и конфликт будут завершены за столом переговоров, а не на поле боя. Но позиция Европейского Союза четкая: Украина должна одержать победу в этой войне. Потому что Украина использует законное право на самооборону. Путин заявил, что он хочет стереть Украину с карты мира, прекратить существование украинской нации. Этому надо положить конец", - заявил Стано.

Планы Путина относительно войны в Украине

Напомним, Россия разрабатывает план нового наступления на Украину летом. Кремль планирует полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, возможно, даже Харьков и Киев. В материале Financial Times отмечается, что украинская армия может изменить стратегию на "активную оборону" и планирует контрнаступление в 2025 году.

Как сообщал Главред, Украине необходимо укреплять свою позицию как на фронте, так и на международной арене, чтобы предотвратить укрепление российского диктатора Путина. Активная стратегия и прорывы на фронте могут обесценить его усилия, привести к падению режима в России за 1-2 года.

Кроме этого, российский диктатор Путин активизировал информационные кампании против стран Балтии, пытаясь создать почву для будущей эскалации против этих стран и ослабления НАТО, сообщают аналитики Института изучения войны.

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