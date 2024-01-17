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"Путин этого хочет": Зеленский предупредил об угрозе новой масштабной войны

Алексей Тесля
17 января 2024, 15:58
Война в Украине влияет на безопасность всех континентов, уверен Владимир Зеленский.
Владимир Путин, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский предупредил об угрозе войны НАТО с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос вероятности задержки помощи Украине со стороны международных партнеров.

"Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Это страшный эксперимент затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние безусловно на безопасность всех континентов", - сказал он в ходе выступления в Давосе.

Президент отметил, что в этом случае может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны, что приведет к тому, что Украина, например, не сможет отражать удары баллистическими ракетами.

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"Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая дорогостоящая, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блэкаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах. Поэтому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас", - предупредил он.

Глава государства не исключил, что в случае проигрыша Украины будет война НАТО с Российской Федерацией. Зеленский добавил, что российский диктатор Владимир Путин этого действительно хочет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Владимира Путина. За преступления кремлевской верхушки должна наступить уголовная ответственность, убежден президент.

Ранее Зеленский заявил о том, что диктатор Владимир Путин украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами. "Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он является единственной причиной, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир терпят неудачу. И он не изменится, мы должны измениться", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее в ГУР рассказали о том, что Путин "хочет" захватить всю Украину. Россия не стремится к реальным переговорам с Украиной, задача Сил обороны – освободить все оккупированные территории, сказал Вадим Скибицкий.

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Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины
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