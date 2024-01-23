'Россия имеет проблемы': Путин не может вести войну более 2 лет - капитан ВМС ВСУ

Россия уже имеет проблемы с изготовлением вооружения и зависит от артиллерийских снарядов КНДР.

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Россия не способна воевать более 2-х лет / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Россия не готова вести войну более 2 лет, ведь ее фонд национального благосостояния уже наполовину "выпотрошен". В то же время РФ критически зависит от артиллерийских снарядов КНДР, а ее военная техника, выведенная из строя ВСУ, не восстанавливается должным образом. Об этом рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВС Украины, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо".

"Видим, что Украина имеет проблемы, но и Россия также уже имеет проблемы. РФ уже критически зависит от артиллерийских снарядов КНДР и это серьезный показатель. Количество российской техники, которая выводится нашими военными из строя, это также очень серьезный показатель. Потому что россияне якобы военную промышленность поставили на рельсы военного времени, но количество вооружения никак не удовлетворяет их потребности, и даже не покрывает их потери", - сказал Рыженко.

По словам капитана запаса ВМС, Россия не сможет вести войну более 2 лет. Эксперт также указал на финансовые трудности, с которыми сталкивается Россия, отметив, что фонд национального благосостояния страны уже наполовину исчерпан. Это свидетельствует о сложной экономической ситуации в стране, которая обременена санкциями и снижением цен на нефть.

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"Фонд национального благосостояния РФ уже наполовину выпотрошен. Средств нет, чтобы покрывать все невзгоды, связанные с санкциями и падением цены на нефть. И это все происходит на фоне того, что американцы постепенно наращивают давление, чтобы санкции выполнялись. Кстати, сегодня россияне не использовали "Калибры", и это тоже интересный факт. Это является индикатором того, что россияне имеют проблемы с изготовлением ракет. Поэтому Россия неспособна более 2-х лет вести такую войну, а наши возможности полностью зависят от помощи со стороны партнеров", - подчеркнул он.

Война в Украине

Как сообщал Главред, генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью Welt am Sonntag подчеркнул, что большая часть территории Украины остается не оккупированной. Фройдинг также указал на значительный успех Украины в военных действиях и отметил уничтожение современной российской армии, в результате чего Кремль почти потерял профессиональную и подготовленную военную силу.

Также страны Балтии готовятся к возможной войне с Россией но считают, что могут быть следующими после Украины, отметил политический аналитик Владимир Горбач. РФ, вероятно, направит свои действия на разрушение НАТО и оборонительного Альянса для стратегической победы.

Напомним, российские войска не отказались от своих наступательных планов на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях. Они активно пытаются прорвать оборону ВСУ от Купянска до Нью-Йорка Донецкой области, проводя наступательные операции со значительными потерями в технике и живой силе.

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