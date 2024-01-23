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РФ может открыть второй фронт: когда и где Путин планирует развязать новую войну

Алексей Тесля
23 января 2024, 02:15
В своем воображении РФ воюет с коллективным Западом и НАТО, пояснил Владимир Горбач.
Горбач
Владимир Горбач / Коллаж: Главред, Фото: скриншот, mil.ru

Страны Балтии ждут и готовятся к вероятному сценарию развязывания страной-агрессором РФ новой войны, заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Там ожидают, что они могут быть следующими, но, так сказать, после падения Украины", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт уверен, что в своем воображении РФ воюет с коллективным Западом и НАТО, поэтому свою стратегическую победу они видят в разрушении НАТО как оборонительного альянса.

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"Целью российских действий является разрушение стереотипа (прежде всего среди союзников по НАТО) о том, что в случае нападения России их никто не защитит. И у них для этого есть определенный стратегический резерв – конечно, вооруженных сил в РФ сейчас не будет хватать, потому что они либо находятся, либо по крайней мере задействованы на фронтах в Украине", - пояснил он.

Вместе с тем аналитик считает, что на второй фронт Россия не имеет сил, средств, и, прежде всего, живой силы и техники, обычных вооружений.

"Но стратегическими резервами России является ядерное оружие, и угрожая его применением против какой-то из стран-членов НАТО, россияне могут вызвать определенный внутренний кризис внутри этой организации", - говорит он.

Вместе с тем собеседник указал на то, что самый критический момент для этого - нынешний переход власти от одной администрации президента США к другой.

"То есть это период, начиная со дня голосования 5 ноября до инаугурации нового президента в конце января. Если внутриполитический кризис в США будет углубляться – например, если Трамп либо выиграет, либо не будет признавать своего поражения – в этот момент Россия может испытать Альянс на прочность где-то в выгодной для себя точке - например, в Эстонии, Литве, Латвии или Финляндии, которая теперь стала еще одной соседней страной НАТО, которая имеет длинную границу с РФ. Поэтому этот год будет испытанием для всех - не только для Украины, но и для наших партнеров на Западе", - добавил Горбач.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что Кремль планирует новую войну в Европе. Россия попытается провести новую провокацию, не исключает Сергей Бульба.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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Прибалтика Владимир Горбач война России и Украины
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