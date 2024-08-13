Блэкаут в нескольких областях РФ: стали известны последствия атаки по Курской АЭС

В результате атаки на Курскую АЭС на территории Курской и Белгородской областей России может произойти локальный блэкаут, отметил эксперт по энергетике.

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Вследствие провокации РФ на Курской АЭС может возникнуть локальный блэкаут / Коллаж Главред, фото: ГУР МО, скриншот из видео

В случае атаки на Курскую АЭС или провокации со стороны Кремля, последствия будут более серьезными для самой России, чем для Украины. Об этом рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар в комментарии Главреду.

По его словам, Курская АЭС, помимо обеспечения электроэнергией Курскую область, также питает дефицитную Белгородскую область и является важным элементом энергообеспечения центрального региона России.

Однако он отмечает, что даже если Курская АЭС будет отключена, это не приведет к энергетическому коллапсу в России, поскольку энергосистема западной части страны достаточно хорошо интегрирована.

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"Атомная генерация в РФ составляет более 20 процентов от объема электроэнергии (в Украине - 56 процентов), остальное составляет тепловая и гидрогенерация. Поэтому в ситуации отключения пары энергоблоков наступит энергоколлапс, не приходится. Но локальный блэкаут в Курской, Белгородской областях вполне возможен", - сказал Гончар.

Что известно о Курской АЭС / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Наступление на Курск - что известно о боях на территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 августа, на второй день интенсивных боев в Курской области, Силы обороны Украины продвинулись в городе Суджа, освободив несколько населенных пунктов от российских войск. Такие данные обнародовала мониторинговая группа DeepState.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби дал Путину совет, как вернуть контроль над всеми территориями в Курской области. Он отметил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в этом регионе. В то же время Кирби подчеркнул, что Запад не имеет отношения к этой операции.

Украинские войска начали наступление в Курской области и планируют оставаться там надолго. Об этом заявил военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что об этом свидетельствует строительство фортификаций.

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