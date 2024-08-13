"Исторический прорыв": сенаторы США восхитились действиями ВСУ на Курщине

Операция в Курской области заставит Россию перебросить туда войска из других мест на фронте, считает Ричард Блументаль.

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Ричард Блументаль и Линдси Грэм прибыли с визитом в Киев и прокомментировали ситуацию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

Во время официального визита в Киев двухпартийная делегация из США поддержала действия Сил обороны Украины в Курской области РФ и назвала эту операцию "исторической" и дающей надежду.

Как заявил сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль, главная новость в том, что Украина переносит борьбу на территорию России, передает Радио Свобода.

"Сегодняшний день – это день надежды, большей надежды, чем я видел во время всех моих поездок сюда. Прорыв в направлении Курска – исторический. Это сейсмический прорыв. Это хорошая, большая новость, которая обещает еще больше потенциальных прорывов", - сказал он. видео дня

Блументаль убежден, что такие действия ВСУ заставят Россию перебросить в Курскую область войска из других мест на фронте.

В свою очередь, сенатор-республиканеу Линдси Грэм назвал операцию ВСУ смелой и красивой.

"Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Так держать!", - сказал он.

Оба сенатора призвали администрацию Джо Байдена снять ограничения относительно использования предоставленного Украине американского оружия.

"Позвольте этим людям воевать. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут себе позволить проиграть. Что касается F-16, все это очень долго, они уже в Украине, так дайте возможность их использовать. Давайте тренировать украинских пилотов", - призвал Грэм.

Операция ВСУ в Курской области - последние новости

Аналитики Института изучения войны сообщили, что несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска дальше активно продвигаются по территории Курской области.

12 августа Командующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что украинские войска удерживают около 1000 квадратных километров российской территории и продолжают наступательные операции.

Российский диктатор Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 12 августа.

Тем временем Путин пытается переложить ответственность за вторжение ВСУ в Курскую область на других представителей власти и военных РФ.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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