Какими будут дальнейшие действия ВСУ в Курске: названы три возможных сценария

Если РФ начнет перебрасывать в Курский район более боеспособные войска, у украинцев будет три варианта действий.

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Какими будут дальнейшие действия ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Продвижение украинских войск в Курскую область России превзошло все ожидания. Но сможет ли Украина превратить краткосрочные выгоды в долгосрочное стратегическое преимущество. Об этом пишет The Economist.

"Неспособность России провести быструю контратаку озадачивает некоторых украинских офицеров. Вместо того чтобы перебрасывать войска из Донбасса в Курск, Кремль, возможно, планирует асимметричный ответ, например, ракетный обстрел правительственного квартала в Киеве", - отмечает издание.

Также сообщается, что Путин пока не испытывает сильного давления со стороны общественного мнения внутри страны: россияне знают о вторжении, но СМИ преуменьшают опасность, новости о хаосе не дошли до большинства граждан.

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При этом, по мнению журналистов, продвижение вперед было настолько быстрым, а россияне так медленно реагировали, что Украина, возможно, пересматривает свои цели.

"Первоначальные цели заключались в том, чтобы поднять боевой дух собственного народа и придать новую уверенность западным сторонникам Украины в том, что она заслуживает большей военной поддержки. Украина также хотела, чтобы Кремль отвлек войска от линии фронта, особенно в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время, как считает австралийский генерал в отставке Мик Райан, если РФ начнет перебрасывать в этот район более боеспособные войска, у украинцев будет три варианта действий:

Первый, максималистский подход заключается в том, чтобы попытаться удержать захваченную территорию или даже продвинуться дальше, чтобы оттянуть больше российских войск из Украины и получить козырь в будущих переговорах. Но это рискованно, поскольку Украине будет трудно поддерживать радиоэлектронную борьбу и противовоздушную оборону даже хорошо окопавшихся войск на таком широком участке.

Второй вариант - отступить к границе, сохранив войска и технику для попыток вернуть украинскую территорию в следующем году. Украина показала бы, что может вести войну с Россией, и подорвала бы нарратив о неизбежной победе России.

Третьим вариантом может стать частичный отвод войск на более защищенную позицию вблизи украинской границы, что потребует меньшего количества войск и лучшей артиллерийской и логистической поддержки. Это также послужило бы базой для дальнейших атак, когда появятся возможности.

Заметим, как отмечает источник издания в генеральном штабе Украины, третий вариант является наиболее вероятным, потому что часть материально-технических средств - инженерные войска, топливо, полевые госпитали, продовольствие и ремонтные базы - уже переброшены на несколько километров вглубь российской границы.

Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, по словам Сырского, группировки Сил обороны продолжают ведение наступательной операции на территории Курской области. Так, с начала суток войска продвинулись на отдельных направлениях от 1 до 2 километров.

К тому же, 14 августа украинские журналисты впервые попали в Курскую область РФ, часть которой находится под контролем ВСУ.

Известно и то, что Украинские войска уничтожили очередной российский Су-34 в Курской области.

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