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Курская область - разменная монета: как Украина готовится к "торгам" с Трампом

Юлия Закрепа
14 августа 2024, 14:29обновлено 14 августа, 15:15
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Киев и его европейские союзники обеспокоены тем, что администрация Трампа принуждает Украину к несправедливому и нестабильному миру.
Курская область - разменная монета: как Украина готовится к 'торгам' с Трампом
Для чего Украине Курская область / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП, росСМИ

Западные аналитики считают, якобы Украина готовится к "торгам" с вероятным президентом США Дональдом Трампом, захватывая российские земли в Курской области.

"Россия принесла войну другим, а теперь возвращается домой", - такими словами президент Владимир Зеленский подтвердил вторжение ВСУ в российскую Курскую область.

Украинский президент назвал лишь одну цель наступления своей армии: создать буферную зону в приграничной области, которую россияне использовали для ударов по Сумской области, говорится в издании Financial Times.

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Неясность относительно стратегических целей первого вторжения на российскую территорию после Второй мировой войны имеет смысл - это заставляет врага биться в догадках.

"Неопределенность - лучший способ не загнать себя в угол, если события развиваются не так, как планировалось", - говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Аналитики по вопросам обороны, украинские солдаты и даже диктатор Владимир Путин предложили собственные объяснения операции:

  • отвести российские войска от фронта, где украинские войска медленно теряют позиции;
  • восстановить веру в наступательную способность Украины;
  • использовать территорию России как рычаг влияния на любые переговоры с Москвой.

Вторжение в Курскую область как "разменная монета" в будущих переговорах - самая убедительная стратегическая цель Украины. Ее озвучивал и сам Путин. Но эта цель также является самой опасной.

"Киев знает, что на него будут давить, чтобы вести переговоры о прекращении войны, особенно если Дональд Трамп вернется в Белый дом после президентских выборов в ноябре. Дипломатически Украина пыталась выступить на передний план, продвигая собственную формулу мира и обещая международную мирную конференцию с приглашением России", - говорится в материале.

Трамп хвастался, что за одну ночь принесет мир в Украину. Никто не знает как. Но несколько его бывших чиновников и советников предположили, что "мир Трампа" может включать территориальные уступки в обмен на значительные гарантии безопасности Запада.

Киев и многие его европейские союзники обеспокоены тем, что администрация Трампа принуждает Украину к несправедливому и нестабильному миру под угрозой прекращения поставок вооружения США.

Но при нынешнем уровне военной поддержки Запада - и внутренней мобилизации ресурсов Украины - Киеву не хватает сил для победы. Кажется, что Европа все еще не желает активизироваться. Хотя есть "признание", что европейцы должны будут сделать больше для вооружения Украины, нет "существенного обсуждения вариантов", говорит высокопоставленный европейский чиновник.

Большинство западных столиц заявляют, что хотят, чтобы Киев имел самую сильную позицию для переговоров. До наступления на Курск на прошлой неделе у Украины было немного вариантов попасть туда в краткосрочной перспективе. На восточном фронте она теряет позиции. Позиции России, кажется, укрепились на юге, хотя контролируемый Россией Крым выглядит все более уязвимым. Теперь Киев может иметь российскую землю для обмена.

Это может понравиться украинской общественности, которая все больше открыта к урегулированию конфликта путем переговоров с Россией, но все еще в значительной степени против территориальных уступок.

"Но если Киев хочет обменять землю, которую он захватил у России, он должен удержать ее - и цена этого может стать слишком высокой. Вторжение Украины нужно будет поддерживать сложной операцией логистики, а также ротацией войск и резервами, которых не хватало на востоке", - говорится в материале.

Украинские военные и западные аналитики обеспокоены тем, что переброска ограниченных ресурсов на Курск усложнит Украине удержание стратегически важных позиций в Донецке. В последние дни российские продвижения там продолжаются. Киев рискует по политическим соображениям переусердствовать в своем новом наступлении, как это было в прошлом году во время обреченной обороны Бахмута.

"Чего может достичь Украина, если потратит больше живой силы и техники, чтобы взять больше приграничных сел на Курском направлении? От простого контроля над большим количеством земли можно получить ограниченную пользу", - пишет финский аналитик Эмиль Кастехельми на X.

Напомним, что ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях. Стало известно, что за неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ.

В США заявили, как Путин вернет территории под Курском. Джон Кирби отметил, что Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Он также добавил, что Запад не имеет к этой операции отношения.

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