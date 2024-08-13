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Армия РФ в панике: ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях

Юлия Закрепа
13 августа 2024, 12:27
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За неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ.
Армия РФ в панике: ВСУ наступают на Курщине на четырех направлениях
ВСУ продвигаются в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что операция на Курщине базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы.

"Уже неделю, как ВСУ проводят наступательную операцию, которая является крайне результативной. Эта операция базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы. Во времена Второй мировой войны такие группы были одной из эффективных наступательных тактик советской армии против Германии. Российская армия забыла об этой теории, но, как видим, Сырский хорошо знает историю Второй мировой и адаптировал это решение относительно современных технологических достижений", - отметил Згурец в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного эксперта, за неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ.

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Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

"Наступательные действия развиваются на четырех направлениях: два из них направлены вглубь территории противника - это Льгов и Курск. Другие два направления обеспечивают фланговое расширение плацдарма на запад - это Рыльск, где продолжаются боевые действия вблизи Коренево, и правый фланг, который охватывает все, что к востоку от Суджи. То есть происходит продвижение в направлении Курск - Рыльск и расширение фланга на восток от Суджи, а также использование второго эшелона ВСУ, который закрепляется на наиболее эффективных для обороны участках. Противник пытается подводить резервы, но эти резервы уничтожаются на подступах", - пояснил Згурец.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Напомним, что ВСУ прорвались в Курской области и контролируют новые населенные пункты. Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку. ВСУ перешли границу и зашли в западную часть Курской области.

РФ готова пожертвовать одним участком фронта ради защиты Курска. Пока российское военное командование полагается на имеющиеся подразделения, ведь сейчас Россия не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление.

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