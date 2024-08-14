Было 10 'прилетов': дроны атаковали аэродромы в РФ, с которых оккупанты бомбят Украину

Минувшей ночью Нижегородская и Воронежская области страны-агрессора РФ были атакованы дронами.

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В РФ пожаловались на атаку дронов в двух областях / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, скригшот видео

Под утро 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". По данным Воздушных сил Украины, на авиабазе "Саваслейка" базируются самолеты МиГ-31К - носители ракет "Кинжал", которыми РФ бомбит Украину.

Как пишет Telegram-канал Astra, проезд в село и город Кулебаки перекрыли.

Подтверждений данной информации из других источников пока нет. Местные власти утверждают, что работает ПВО.

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"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы. Предпринимаются все меры по минимизации последствий. По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно открытым данным, на авиабазе "Саваслейка" дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава ВВС России). Находится в 12 км северо-западнее города Кулебаки.

"Вероятно, дроны ночью достигли территории базы: спутник НАСА в 3:30 зафиксировал пожар недалеко от взлетно-посадочной полосы. Огонь был на территории, где находятся построенные на территории аэродрома здания", - отмечает Агенство.

Смотрите видео - Дроны ударили по военной авиабазе "Саваслейка":

Атака дронов в Воронежской области

По данным Astra, минувшей ночью 35 дронов атаковали и Воронежскую область. Сообщается, что в регионе пострадавших нет.

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

Бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб.

Местные жители ночью сообщали, что после атаки БПЛА загорелся Борисоглебский военный аэродром.

Также в русских пабликах пишут, что беспилотники атаковали и аэродром "Балтимор". Там стоят Су-34, которые сбрасывают КАБы на Харьковщину.

Смотрите видео - Ночью были поражены российские военные аэродромы - "Борисоглебск" и "Балтимор":

Что говорят в Минобороны РФ

В российском МО заявили, что за ночь над территорией РФ были уничтожены 4 тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа.

"37 БПЛА и 4 тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1 – над Ростовской областями", — сообщило ведомство.

Атаки дронов в РФ - последние новости

В ночь на 12 августа возле военного аэродрома "Чкаловский" в подмосковном Щелково были слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, там сбивали дроны.

В ночь на 9 августа в российском городе Липецк прогремели взрывы на военном аэродроме. Местные власти завили о "массированной атаке беспилотников" и работе ПВО в регионе.

Успешную операцию на аэродроме "Липецк" подтвердили в Генштабе ВСУ. Сообщается, что в ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта.

3 августа украинские силы обороны нанесли удар по аэродрому "Морозовск" в России. Взрывы прогремели на всей территории аэропорта.

Согласно спутниковым снимкам, оккупанты оперативно убрали самолеты со стоянки рядом со складами.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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