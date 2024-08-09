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Минус 700 авиабомб: в Генштабе подтвердили удар по аэродрому в Липецке

Анна Ярославская
9 августа 2024, 10:42
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Силы обороны Украины успешно поразили военный аэродром и средства ПВО российских оккупантов.
Аэродром Липецк, взрыв
Аэродром "Липецк" попал под удар ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В ночь на 9 августа Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" на территории страны-агрессора РФ. Успешную операцию подтвердили в Генштабе ВСУ.

Сообщается, что в ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта.

"Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил РФ. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, подразделения ВСУ нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум - от комплексов С-350 и одному С-300.

"Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Относительно других двух целей информация пока уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", - сообщили в Генштабе.

К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Между тем УНН пишет со ссылкой на информированный источник, что удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2" нанесли бойцы СБУ в сотрудничестве с ВСУ и ССО. Там находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

"После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома", - сказал собеседник.

Большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк - 2" взлететь не успели.

"СБУ в сотрудничестве с Силами обороны продолжает методическую работу по уничтожению авиационной логистики россиян, чтобы у врага не было возможности бомбардировать КАБами украинские города. В начале августа мы очистили от КАБов и истребителей аэродром "Морозовск", сегодня очередь за "Липецком". Работаем дальше", - сообщил информированный источник в СБУ.

Взрывы в Липецке и Севастополе 9 августа 2024

В ночь на 9 августа в российском городе Липецк прогремели взрывы на военном аэродроме. Местные власти завили о "массированной атаке беспилотников" и работе ПВО в регионе.

На территории Липецкого муниципального округа вводят режим ЧС и объявили об эвакуации четырех населенных пунктов. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением.

Кроме того, минувшей ночью во временно оккупированном Крыму также было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

Гауляйтер Севастополя Михаил Розважаев заявил, что якобы были уничтожены два безэкипажных катера.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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