В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

В ночь на 12 августа возле военного аэродрома "Чкаловский" в подмосковном Щелково были слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, там сбивали дроны.
Как пишет Telegram-канал ASTRA, об атаке дронов на аэродром сообщили местные жители и Z-каналы. Об ударе написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опубликовав видео со звуками стрельбы.
"Ночью были стрельба и взрывы на подмосковном аэродроме Чкаловский. По некоторым данным, была атака БПЛА", - говорится в сообщении.
По данным ASTRA, в Щелково объявляли воздушную тревогу.
Также сообщается, что ночью дронами был атакован Воронеж. Работали силы ПВО.
Официальной информации пока нет.
Смотрите видео - В РФ пожаловались на атаку дронов:
Аэродром Чкаловский - что о нем известно
Чкаловский — военный аэродром в Московской области. Расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щёлково.
Основан в начале 1930-х годов. До 1990-х годов имел наименование "Чкаловская".
Как пишет Википедия, Чкаловский - аэродром 1 класса, способен принимать самолёты Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.
На аэродроме базируются следующие воинские формирования:
- 8-я авиационная Краснознамённая дивизия особого назначения, в составе:
- 353-й авиационный полк особого назначения — Ил-76 , Ан-12 , Ан-26 и Ан-72;
- 354-й авиационный полк особого назначения — Л-410 , Ту-134 , Ил-18Д, Ил-62М, Ан-148;
- 206-я авиационная база особого назначения — вертолёты Ми-8;
- ФБУ "Государственная Авиакомпания „223-й лётный отряд"" — авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолётах Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2;
а также:
- 1338-й испытательный центр на разнородной технике (Ил-22М, Ил-80, Ил-82, Ту-214Р , Ми-8, Ан-12, Ан-26);
- 70-й отдельный испытательно-тренировочный авиационный полк особого назначения — Ил-76.
Гражданские воздушные суда принимаются на аэродроме только по предварительному согласованию.
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