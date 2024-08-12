В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

Также сообщается, что ночью дронами был атакован Воронеж.

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В Щелково объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Википедия

В ночь на 12 августа возле военного аэродрома "Чкаловский" в подмосковном Щелково были слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, там сбивали дроны.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, об атаке дронов на аэродром сообщили местные жители и Z-каналы. Об ударе написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опубликовав видео со звуками стрельбы.

"Ночью были стрельба и взрывы на подмосковном аэродроме Чкаловский. По некоторым данным, была атака БПЛА", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным ASTRA, в Щелково объявляли воздушную тревогу.

Также сообщается, что ночью дронами был атакован Воронеж. Работали силы ПВО.

Официальной информации пока нет.

Смотрите видео - В РФ пожаловались на атаку дронов:

Аэродром Чкаловский - что о нем известно Чкаловский — военный аэродром в Московской области. Расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щёлково. Основан в начале 1930-х годов. До 1990-х годов имел наименование "Чкаловская". Как пишет Википедия, Чкаловский - аэродром 1 класса, способен принимать самолёты Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов. На аэродроме базируются следующие воинские формирования: 8-я авиационная Краснознамённая дивизия особого назначения, в составе:

353-й авиационный полк особого назначения — Ил-76 , Ан-12 , Ан-26 и Ан-72;

354-й авиационный полк особого назначения — Л-410 , Ту-134 , Ил-18Д, Ил-62М, Ан-148;

206-я авиационная база особого назначения — вертолёты Ми-8;

ФБУ "Государственная Авиакомпания „223-й лётный отряд"" — авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолётах Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2; а также: 1338-й испытательный центр на разнородной технике (Ил-22М, Ил-80, Ил-82, Ту-214Р , Ми-8, Ан-12, Ан-26);

70-й отдельный испытательно-тренировочный авиационный полк особого назначения — Ил-76. Гражданские воздушные суда принимаются на аэродроме только по предварительному согласованию.

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