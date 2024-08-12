УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

Анна Ярославская
12 августа 2024, 07:48
252
Также сообщается, что ночью дронами был атакован Воронеж.
Аєродром Чкаловский
В Щелково объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Википедия

В ночь на 12 августа возле военного аэродрома "Чкаловский" в подмосковном Щелково были слышны звуки стрельбы. По предварительным данным, там сбивали дроны.

Как пишет Telegram-канал ASTRA, об атаке дронов на аэродром сообщили местные жители и Z-каналы. Об ударе написал Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, опубликовав видео со звуками стрельбы.

"Ночью были стрельба и взрывы на подмосковном аэродроме Чкаловский. По некоторым данным, была атака БПЛА", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным ASTRA, в Щелково объявляли воздушную тревогу.

Также сообщается, что ночью дронами был атакован Воронеж. Работали силы ПВО.

Официальной информации пока нет.

Смотрите видео - В РФ пожаловались на атаку дронов:

В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

Аэродром Чкаловский - что о нем известно

Чкаловский — военный аэродром в Московской области. Расположен в 31 км к северо-востоку от Москвы, на юго-восточной окраине города Щёлково.

Основан в начале 1930-х годов. До 1990-х годов имел наименование "Чкаловская".

Как пишет Википедия, Чкаловский - аэродром 1 класса, способен принимать самолёты Ан-124, Ил-62, Ил-76, Ту-154 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

На аэродроме базируются следующие воинские формирования:

  • 8-я авиационная Краснознамённая дивизия особого назначения, в составе:
  • 353-й авиационный полк особого назначения — Ил-76 , Ан-12 , Ан-26 и Ан-72;
  • 354-й авиационный полк особого назначения — Л-410 , Ту-134 , Ил-18Д, Ил-62М, Ан-148;
  • 206-я авиационная база особого назначения — вертолёты Ми-8;
  • ФБУ "Государственная Авиакомпания „223-й лётный отряд"" — авиапредприятие для коммерческих перевозок на военных самолётах Ил-76МД, Ту-134А-3, Ту-154Б-2;

а также:

  • 1338-й испытательный центр на разнородной технике (Ил-22М, Ил-80, Ил-82, Ту-214Р , Ми-8, Ан-12, Ан-26);
  • 70-й отдельный испытательно-тренировочный авиационный полк особого назначения — Ил-76.

Гражданские воздушные суда принимаются на аэродроме только по предварительному согласованию.

Удары по РФ - последние новости

Политика Соединенных Штатов по вопросу снятия ограничений для ВСУ на дальность ударов по территории страны-оккупанта России зависит от ситуации на поле боя. Важно не давать оккупантам наносить удары по Украине с позиций за российской границей. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Джимми Панетта.

События в Курской области показали, что разрешение на использование Украиной дальнобойного оружия США и других стран по территории страны-агрессора России может стереть так называемые "красные линии" Путина. Это, фактически, уже произошло, после захода вооруженных людей в Курскую область РФ. Об этом заявил президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России дроны война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

"Путина смоет раскаленной смолой": операция на Курщине станет катастрофой для РФ – Мусиенко

"Путина смоет раскаленной смолой": операция на Курщине станет катастрофой для РФ – Мусиенко

08:43 Мир
Операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

Операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

06:46 Украина
Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

03:29 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко 7286

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - Мусиенко

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика 6284

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ 4198

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы 3108

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

Последние новости

09:09

Даже говорить не захотела: София Ротару отвергла известную украинскую певицу

09:08

После прорыва на Курщине в Германии намекнули, что могут дать ВСУ больше Leopard 2

08:43

"Путина смоет раскаленной смолой": операция на Курщине станет катастрофой для РФ – Мусиенко

07:48

В РФ заявили об атаке дронов на военный аэродром под Москвой

07:46

Даже прическу сменила: у Маши Ефросининой начались личные проблемы - детали

Операция в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – МусиенкоОперация в Курской области надолго, Россию ждут новые сюрпризы на других направлениях – Мусиенко
06:46

Операция в Курской области позволила ВСУ перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW

06:25

Путину сейчас очень больномнение

04:13

Последствия возможны: чем обернется для командования РФ прорыв в Курской области

03:34

Лукашенко заговорил о развале СНГ на фоне боев в Курске: что задумал диктаторВидео

Реклама
03:29

Почему РФ не оттягивает силы из-за наступления на Курск: эксперт дал неожиданный ответ

03:04

Полетят сотни дронов и ракет: РФ готовит удар по важным зданиям в Киеве - The Times

01:30

Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказала про неизлечимое расстройство дочери

00:28

Видели сильный дым и слышали взрывы: в МАГАТЭ рассказали о пожаре на ЗАЭС

11 августа, воскресенье
23:28

"Нет в Украине места, где жить": у Олега Винника оправдались за его побег

23:03

"Где всё МАГАТЭ?": в РФ забились в истерике после того, как сами же подожгли ЗАЭС

22:31

"Срочно вырезать!": жена Бабкина рассказала про серьезную проблему со здоровьем

22:10

Россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС: что известно

21:59

Неожиданный эффект: как бои в Курске повлияли на ситуацию на Харьковщине - офицер ВСУ

21:19

РФ в панике угрожает Украине "жестким ответом" из-за боев в Курской области

21:01

РФ может вывести значительную часть войск из Украины: Мусиенко назвал направлениеВидео

Реклама
20:44

900 дней войны: что изменилось в голове у Путина?мнение

20:41

"Что было в голове?": Козловский сравнил свежее фото со службы с кадром из юности

19:46

Дожди и грозы, но не везде: в какие регионы ворвется непогода

19:38

Позор для Минобороны РФ: Россию уличили во лжи из-за ударов по Курской области - фото

19:11

Украина может взять под контроль Курскую АЭС и поставить жесткие требования - МусиенкоВидео

18:58

Харьковская операция захлебнется: Мусиенко заявил о создании буферной зоны на КурщинеВидео

18:49

Счета вырастут до небес: какие приборы "никогда не оставляют в режиме ожидания"

18:49

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине: о чем это свидетельствует

18:02

Олимпийская чемпионка Магучих призналась, когда выйдет замужВидео

17:26

У РФ нет армии, все лучшее - на Донбассе: Грозев объяснил бои под Курском

17:23

Зеленский подписал указ об исторических землях Украины: что изменится для России - МусиенкоВидео

17:12

Жесткий взрыв и столб густого дыма над городом: россияне сбросили бомбы на Сумы

16:51

Германия должна быть готова к войне: командующий дал неутешительный сценарий

16:48

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 августа: Девы - потеряют деньги, Овнам - возможность

16:45

Не оккупация: стала известна реальная цель операции в Курской области - СМИ

16:32

Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

16:21

Стерли "красные линии": Украина может получить разрешение от Запада на удары по РФ

16:08

СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага - эксперт

15:57

Жданов заявил о политической смерти Путина: в рядах силовиков РФ серьезный раскол

15:53

Прямо на улице: автомобили в Китае массово "становятся беременными" - что произошлоВидео

Реклама
15:53

Что будет со светом в августе при условии жары: в Минэнерго дали прогноз, детали

15:42

Солнечные +32 и ночные дожди: синоптик предупредила об изменении погоды в Украине

15:20

Зеленский жестко отреагировал на удар по Киевской области: РФ использовала ракету КНДР

15:18

Разрыв дипотношений между Украиной и странами Африки: Кулеба назвал цели Мали и Нигера

14:59

В Горловке - "бавовна": куда прилетелоВидео

13:59

Приехал к бабушке и погиб: российская ракета забрала жизнь 4-летнего мальчика

13:57

Уже этой осенью росармия "начнет заканчиваться" - прогноз Жданова

13:02

ПВО уничтожила более полусотни "шахедов": что известно о последствиях атаки на Украину

12:59

Демонстрирует Путину: Беларусь показывает, как якобы перебрасывает танки в сторону Украины

12:58

Жданов: операция в Курской области - неплохой ход, стоит ожидать интересных событий

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять