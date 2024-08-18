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РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции - The Times

Алёна Воронина
18 августа 2024, 15:33
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Операция украинских военных на Курщине стала позором для российских оккупантов, которые потеряли на фронте в Украине много техники и личного состава.
РФ попытается отбить Курщину в октябре 2024-го, ВСУ могут потерять позиции - The Times
РФ попытаются отбить Курщину в октябре 2024-го/ коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, росСМИ

Украина нанесла болезненный удар стране-агрессору России проведением операции в Курской области и захватом части этого региона. Для российской армии эта ситуация стала позором.

Однако Россия может попытаться отбить часть Курщины, которая сейчас находится под контролем ВСУ. Российские военные могут предпринять попытку вернуть эти территории до конца октября этого года. Об этом говорится в материале The Times.

В издании отметили успешность операции Сил обороны Украины в Курской области. Однако в дальнейшем журналисты ожидают ответный ход страны-агрессора России и то, что российские военные могут собраться для осуществления контрнаступления в этом регионе.

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"Предполагается, что Россия контратакует под Курском до наступления зимы в конце октября. Западные аналитики сходятся во мнении, что украинцы не захотят пытаться удержать все позиции, которые они захватили", - говорится в материале.

Но как бы ни закончилась операция украинских военных в Курской области, она уже стала триумфом для Украины и позором для российских военных, которые уже потеряли 15 тысяч единиц бронетехники и 6 тысяч танков и были вынуждены развернуть старые танки Т-54 - 70-летнюю модель, списанную более 40 лет назад, отметили в издании.

Что такое The Times?

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Ранее в Foreign Policy спрогнозировали, что операция в Курской области продлится до 2025 года. Наступление на Курскую область может быть частью более широкой стратегии, которая предусматривает создание основы для операций в других регионах, заявил аналитик Джон Дени.

Также ранее сообщалось, что ВСУ готовят ловушку для войск РФ на Курщине - 2,5 тысячи российских солдат попадут в котел. Тысячи российских военных могут оказаться в оперативном окружении в Курской области при условии подрыва мостов через реку Сейм, указывает эксперт.

В ISW отметили, что маневром на Курщине украинские военные компенсировали преимущество РФ. Длительная позиционная война может лишь усилить нехватку ресурсов в Украине, а затяжная война увеличит расходы для нашего государства и его партнеров.

Напомним, авиация ВСУ взорвала второй важный мост в Курской области. Российские Telegram-каналы писали, что уничтожен мост в селе Званное. Через него шло снабжение российских частей на Курском направлении.

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