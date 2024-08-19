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"Путин не так силен, как казался": Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ

Алёна Воронина
19 августа 2024, 04:05
279
Часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал, что Путин не так силен. Главу Кремля уже не так боятся приближенные к нему люди.
Марат Гельман, Владимир Путин
Гельман сказал, кто может всколыхнуть режим в РФ/ коллаж: Главред, фото: Facebook Гельман, скрин

В стране-агрессоре России уже появились люди, которые "потеряли страх" и уже не так боятся российского диктатора Владимира Путина.

Заявление российского олигарха Олега Дерипаски с призывом остановить войну - это очень важный момент, ведь это означает, что приближенные к Путину люди перестали бояться российского диктатора и начинают говорить. Такое мнение высказал российский политтехнолог, галерист Марат Гельман в интервью Главреду.

"В России уже появились лица, которые, как у нас говорят, "потеряли страх". Тот же Дерипаска "потерял страх". Дерипаска - это не только олигарх. Он один из членов "семьи Ельцина", фактически ее "кошелек". А "семья Ельцина" - люди, которые поставили Путина во власть", - отметил Гельман.

По его словам, заявление Дерипаски с призывом остановить войну - очень важный момент. Потому что часть лояльной Путину политической массы получила серьезный сигнал: семью перестали бояться. По крайней мере, члены "семьи" заговорили.

"И если раньше лояльные политические массы кружили вокруг Путина из-за того, что система коррупции была возведена в закон, а они получали от этого дивиденды, то сейчас они рядом только из-за страха. Как раз таки заявление Дерипаски сигнализирует, что уже не так страшно, а Путин не так силен, как казался", - сказал политтехнолог.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман рассказал, чем закончится операция в Курской области:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Могут ли в РФ устранить Путина - последние новости

Ранее в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере в РФ. Похоже, с обострением политического кризиса в Кремле, в России вырисовывается серьезный конкурент диктатору Владимиру Путину.

Также ранее российский политтехнолог Марат Гельман рассказал, какая из "башен Кремля" способна нанести удар по режиму Путина. Одна из групп в окружении руководителя Кремля Владимира Путина способна начать процесс смены власти в России, возможны два варианта событий, считает Гельман.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан высказал мнение, что российские ЧВК могут провести операцию по смещению Путина. По его словам, это будет понятно в течение недели.

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