Кто метит на пост Путина: в оппозиции России сделали прогноз о новом лидере

Похоже, с обострением политического кризиса в Кремле, в России вырисовывается серьезный конкурент диктатору Владимиру Путину.

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Марат Гельман прокомментировал нового конкурента Путину / Коллаж: Главред, скриншот, Википедия

В рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом освободили таких политиков, как Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров, которые позже дали совместную пресс-конференцию.

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, кто из них мог бы стать новым демократическим лидером России.

По его мнению, очевидный потенциальный лидер - Илья Яшин, ведь он претендовал на эту роль до войны и хочет этого сейчас.

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Кто такой Илья Яшин? Илья Яшин (род. 29 июня 1983, Москва) - российский политический и общественный деятель, политзаключенный, оппозиционер. Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 - 27 июля 2021). Соратник Бориса Немцова. Поддерживает Украину с начала российского вторжения 2014 года.

"Владимир Кара-Мурза состоит в нашем Антивоенном комитете. Блестящий политик, интеллектуал и историк. Однако он хотел бы быть не лидером, а эффективным проводником демократических преобразований. Изменений, которые должны привести к ответственности российских властей за совершенные преступления. Андрей Пивоваров - очень хороший организатор. До 2021 года он был руководителем основанного Михаилом Ходорковским движения Открытая Россия", - отмечает политтехнолог.

Однако, по мнению Гельмана, если говорить конкретно о лидерстве, наверное, следует говорить только об Илье Яшине. Галерист пока не дает четкий ответ, сможет ли Яшин стать лидером, ведь все зависит от того, как он сориентируется.

"На днях он признался, что его ответы на вопросы в интервью телеканалу "Дождь", возможно, были неосторожными (Яшин призвал к переговорам Киева и Москвы, но позже в интервьюю журналисту Юрию Дудю политик сказал, что за 2 года тюрьмы он "выпал из контекста" и в беседе с "Дождем" "не очень удачно формулировал свои мысли". Также он уточнил, что когда говорил о переговорах, не имел в виду отказ Украины от своих территорий в обмен на "мир", - ред.) Посмотрим, как он будет действовать" - предупреждает Гельман.

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Однако, несмотря на все, по мнению политтехнолога, у Яшина есть то, чего может не хватать другим политикам - готовности искренне работать на людей и отдавать этому все свое время.

"Например, у меня есть профессия - я занимаюсь искусством. Есть семья, дети. Я воспринимаю работу в Антивоенном комитете как некую обязанность и ношу. Если завтра все будет прекрасно и Путин исчезнет, я вернусь в Россию, но буду не политиком, а снова стану директором музея. А вот Яшин - человек, который хочет стать лидером и управлять страной. Могу лишь пожелать ему успехов", - резюмировал Марат Гельман.

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