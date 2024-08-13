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Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина

Степан Гафтко
13 августа 2024, 00:29
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Оппозиционер Илья Яшин заявил, что не будет лидером вооруженного восстания, а будет использовать против Путина исключительно политическое давление.
Набираемся терпения: российский оппозиционер рассказал, пойдет ли против Путина
Яшин не будет сильной забирать власть у Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российский оппозиционер, которого недавно выпустили из тюрьмы, Илья Яшин заявил, что не будет брать в руки оружие, чтобы сбросить диктатора Владимира Путина с его поста. Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Я не полевой командир, не генерал, никогда не брал в руки оружие и не собираюсь этого делать. ... Пусть каждый действует так, как считает нужным", - заявил он.

Журналисты в свою очередь подчеркнули, что россияне не могут выразить свое недовольство на протестах и различных акциях, на что Яшин ответил, что нужно набраться терпения.

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Также он отметил, что во многих странах, где мнение народа подавляли, со временем "прорывало плотину".

"Давайте наберемся терпения, давайте, что называется, сохранять спокойствие и последовательно достигать своих целей. Я уверен, что изменения не за горами", - говорит он.

Яшин также отметил, что все войны и конфликты заканчиваются переговорами и миром, однако, по его словам, Украина сама должна решить, когда пойти на переговоры.

Кто такой Илья Яшин?

Илья Яшин (род. 29 июня 1983, Москва) - российский политический и общественный деятель, политзаключенный, оппозиционер. Бывший председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский и глава муниципального округа Красносельский (7 октября 2017 - 27 июля 2021). Соратник Бориса Немцова. Поддерживает Украину с начала российского вторжения 2014 года.

Война в Украине и России - последние новости

Напомним, ранее украинские военные заявили, что российские штурмы на Покровском направлении не приносят им успехов, ВСУ уничтожают живую силу и технику врага.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что боевые действия на Курском направлении - это не единичная акция, они затянутся надолго.

Также ранее командир взвода БпЛА ВСУ отметил, что российские войска пытаются безуспешно продвигаться на Харьковском направлении применяя тактику малых групп.

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