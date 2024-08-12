Позволят ли США бить ATACMS по России на фоне успехов под Курском - прогноз

Известно, что Украина снова обратилась к Америке по поводу предоставления такого разрешения.

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В Курской области продолжаются бои с оккупантами / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Соединенные Штаты близки к предоставлению разрешения Украине наносить глубокие удары по территории России на фоне операции в Курской области, считает военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Во время чата на Главреде он заметил, что Вашингтон обычно в таких делах очень медлительный.

Но указанное решение очень помогло бы Украине в ходе наступления в Курской области.

Смотрите видео чата с Александром Мусиенко, где он рассказал о последствиях операции в Курской области для России и Путина:

Предоставление разрешения он назвал "вполне реалистичным"

"Это вполне реалистичный сценарий. К сожалению, многие полезные решения Запад принимал с опозданием, но принимал. Поэтому это может произойти. Если мы хотим обеспечить себе сильную позицию за столом переговоров, Запад тоже может отреагировать, предоставив это право. Запад должен увидеть готовность Путина идти на уступки и заставить его к ним", - сказал эксперт.

Поэтому это решение Запад по ударам по территории РФ может сейчас пересмотреть, уверен Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Операция в Курской области - главное

Как писал Главред, сегодня вечером появилось видео с украинскими военными в российской Судже Курской области. Как сообщают военные в телеграм-каналах, город Суджа перешел под контроль ВСУ.

Отметим, что после почти недельного боя в Курской области, военно-политическое руководство в понедельник, 12 августа, признало факт проведения спецоперации в России. По данным Главкома, освобождено уже около тысячи квадратных километров территории. DeepState пишет о более 40 освобожденных Вооруженными силами Украины населенных пунктов Курской области.

На фоне операции под Курском украинские чиновники просили США разрешить применять ракеты дальнобойного радиуса действий ATACMS.

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, первая цель операции в Курской области - помочь обороне группировки ВСУ на Востоке Украины.

Вторая задача - уменьшить ресурсы и способности России вести боевые действия. Третья - деморализация врага, потому что в России такого не ожидали и понимают, что у них проблемы. А четвертое - поднятие боевого духа украинцев и демонстрация западным партнерам наших возможностей, а это уже и политическая часть.

Ранее Bild отмечало, что неожиданная атака на Курскую область стала шоком для российского диктатора Владимира Путина и военного руководства страны-агрессора РФ. Российская армия еще не нашла "рецепта", который позволил бы остановить "украинское наступление".

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