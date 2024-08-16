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"Посадим Россию за стол переговоров принуждением": в ОП озвучили сценарий мира

Даяна Швец
16 августа 2024, 14:26
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Российскую Федерацию за стол переговоров Украина посадит так, как сама захочет, отмечают в Офисе президента.
Путин, Зеленский
В ОП озвучили условия переговоров с РФ / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Если говорить о потенциальных переговорах - нам придется посадить РФ за стол напротив, однако на своих условиях.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Telegram.

"Украина не заинтересована в оккупации российских территорий. Это очевидно. Потому что Украина ведет исключительно оборонительную войну строго в рамках международного права... Но если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить РФ за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения", - написал он в Telegram.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Как отмечает Подоляк, кроме экономических и дипломатических средств, речь идет также о военном инструменте.

"Нам надо наносить России значительные тактические поражения. В Курской области мы наглядно видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы убедить РФ войти в справедливый переговорный процесс. Еще раз: войти в переговорный процесс, а не в традиционный для России пропагандистско-капитулятивный шантаж", - отметил Подоляк.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Еще одним важным инструментом советник руководителя Офиса президента называет влияние на общественное мнение внутри РФ, которое начинает меняться, поскольку война пришла вглубь их территории.

Ранее граждане страны-агрессора оставались равнодушными к боевым действиям, ведь они происходили не в их домах, а в Украине.

"Есть определенная иллюзия у наших западных союзников, что среди россиян существует дискуссия о войне. Нет, нет таких дискуссий, политические вопросы там не обсуждаются вообще. Россияне не говорили о войне и чувствовали себя вполне комфортно, потому что смерть и разрушения бушевали далеко от них", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП отмечает, что россияне начали бояться войны, ведь она пришла уже на их территорию.

"Они шокированы. Хотя по телевизору бои в Курской области называют "известной ситуацией в приграничье", в семьях и среди друзей начали шепотом обсуждать реальную ситуацию на фронте. Негативные изменения в психологическом состоянии населения РФ будут еще одним аргументом для начала переговоров", - заявил Подоляк.

Операция в Курской области - последние новости

Вечером 15 августа аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины контролируют село Раптово Курской области РФ.

В то же время, по данным CNN, РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий. Страна-агрессор Россия, вероятно, перебросила в Курскую область несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая для противодействия успешному украинскому наступлению.

Тот факт, что РФ перебросила часть войск из Украины на Курщину, также зафиксировали и в США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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