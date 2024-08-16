Что будет с территориями Курской области: дипломат назвал цель операции ВСУ

Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности, говорит Петр Бешта.

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Петр Бешта рассказал о целях операции в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: DELFI/Andrius Ufartas, скриншот

Украине не нужны российские территории, операция в Курской области является оборонительной и превентивной, заявил украинский посол в Литве Петр Бешта.

"Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была среди запланированных атак России с начала войны", - цитирует его Delfi.

Украинский дипломат отметил, что РФ начала отвлекать украинские силы от Донбасса, атакуя Харьков и планируя дальнейшие удары в области.

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Вместе с тем украинский посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.

"Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций - это элемент неожиданности. Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории", - добавил Бешта.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Украина контролирует 82 населенных пункта в Курской области, рассказал главком ВСУ Александр Сырский 15 августа президенту Владимиру Зеленскому. Войска продвинулись в глубину обороны россиян на 35 километров.

Ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение "землю на землю". Курская операция Украины имела политическую подоплеку и теперь Зеленский с Путиным будут подписывать совсем другое соглашение об окончании войны.

Напомним, ранее была названа цель операции на Курщине. Запад должен снять запреты на использование Украиной дальнобойных вооружение на территории агрессора России, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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