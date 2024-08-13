Бунт против Путина: эксперт намекнул, кто может возглавить новый мятеж в РФ

Военный и политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал вопрос вероятности нового мятежа в РФ против диктатора Владимира Путина и появления вожака вместо Евгения Пригожина.
"Возможны разные варианты. Может, это кто-то из тех, кто сейчас на войне. Ведь большое недовольство идет оттуда, как было и у Пригожина, "вагнеровцев" и других", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
При этом эксперт не исключает появление "нового Пригожина" как явления противодействия режиму в РФ.
"То есть протест есть, и у него непременно появится новый проводник. Думаю, что он воюет, и он на оккупированной части. Воюет с той стороны", - отметил он.
Собеседник также добавил, что было бы интересно увидеть, кто из Украины может пойти и повести за собой новый мятеж в РФ.
"Но если "новый Пригожин" здесь, то почему он сейчас еще не в Курской области. Было бы хорошо, если бы сейчас вся эта российская оппозиция приехала на Курщину, в том числе "новый Пригожин", и пыталась бы активизировать население там. Вариантов может быть множество, главное, чтобы этот "новый Пригожин" был", - добавил Мусиенко.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Смотрите видео - чат с Александром Мусиенко в Главреде:
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