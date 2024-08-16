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Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

Даяна Швец
16 августа 2024, 16:30
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После боев в Курской области, Путин в тупике. Поэтому он уже не может может апеллировать к другим мирным инициативам, кроме украинской.
переговоры
Украина может диктовать свои условия на переговорах / / коллаж: Главред, фото: gettyimages, president.gov.ua

Киев нарабатывает мирный план до ноября, именно в этом месяце война может дойти до финала. Диктатор Путин не может теперь предлагать никакие мирные пункты, кроме тех, что выдвинуты дипломатическими представителями Украины.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Путин находится, как загнанный в угол волк. И в этой ситуации, конечно, есть определенные риски его нелогичных движений. Очевидно, что сейчас кремлевский режим будет защищаться. Происходит переброска резервов. Объявлена антитеррористическая операция, управляемая ФСБ. Тот же Дюмин, охранник Путина, соответственно, должен координировать ситуацию в Курской области. Однако это показывает, что у Путина нет ответов относительно того, как выходить из нынешней ситуации", - сказал Чаленко.

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Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

По мнению политолога, Путину больше не к чему апеллировать. Именно поэтому в этой ситуации так называемые мирные инициативы Китая и Бразилии становятся неактуальными.

"Китай с Бразилией предлагали якобы альтернативный "мирный план" - остановить боевые действия по линии соприкосновения. Но на данный момент это уже не работает. Никоим образом не работает, поскольку операция в Курской области ставит Путина в тупик. И он не может теперь апеллировать к каким-то другим инициативам, кроме украинской, относительно украинской формулы мира и того мирного плана, который будет нарабатываться до ноября. Поэтому ситуация у Путина крайне сложная. И я уверен, что этим воспользуются как представители демократического цивилизованного мира, так и его партнеры, которые будут и дальше выдавливать из России все, что только можно", - заявил гость эфира.

Весь тот образ о непоколебимом и вечном Путине, который создавался годами, рухнул. Это видят и российские элиты.

"Этот образ Путина россиянами чем дальше, тем хуже воспринимается. И я абсолютно уверен, что даже на предстоящих выборах в сентябре, у них же псевдовыборы будут еще, единый день голосования, та же "Единая Россия", вот увидите, в связи с этой ситуацией в Курской области, потеряет очень серьезно", - отметил гость эфира.

Украинские позиции будут становиться сильнее, чем слабее себя будет показывать кремлевский режим.

"Видя сейчас слабость Путина даже в ключевой военной сфере, понятно, что в том числе и вопросы помощи, финансирования Украины будут усилены партнерами. И вопрос о новом санкционного давления на РФ также, я думаю, приобретет новое дыхание", - подчеркнул Чаленко.

Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Переговоры Украины и России - последние новости

К слову, Украина может начать переговоры с РФ после закрепления ВСУ в Курске. Демократическая партия США будет форсировать тему запуска переговоров, считает политтехнолог Марат Гельман. По его словам, если раньше Зеленскому нужно было оттягивать переговоры, так как не было понятно, где предмет торга, то теперь ситуация резко изменилась.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, после операции на Курщине мы посадим Россию за стол переговоров принуждением. Как отмечает Подоляк, кроме экономических и дипломатических средств, речь идет также о военном инструменте.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Максим Жорин рассказал об удачном времени, чтобы подписать мирное соглашение. По его мнению, государства-соседи России должны войти на территорию РФ, "отрезать" ее части и официально присоединить их себе.

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