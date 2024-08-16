Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

Украинцев призывают избегать общественных мест и скоплений людей, особенно - в течение 23-25 августа.

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Украинцев предупредили об угрозе провокаций в День Независимости / коллаж: Главред, фото: Воздушное командование "Запад", скриншот

Страна-агрессор Россия готовит провокации на захваченных территориях Украины ко Дню Независимости. Оккупанты могут совершить теракты с целью дискредитировать силы сопротивления и воинов Вооруженных сил Украины. Такое предупреждение высказали активисты движения "Желтая Лента".

В частности, украинцев призывают в это время избегать общественных мест и скоплений людей, особенно - в течение 23-25 августа.

"По имеющейся информации, 24 августа российские оккупанты планируют организовать ряд провокаций и террористических актов с целью дискредитации сил сопротивления и Вооруженных Сил Украины. В связи с этим мы убедительно рекомендуем избегать общественных мест и больших скоплений людей, особенно в период с 23 по 25 августа", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о движении "Желтая Лента"? "Желтая Лента" - движение общественного сопротивления на временно оккупированных территориях Украины, созданное в апреле 2022 года после российского военного вторжения. Целью движения является информационное сопротивление российским оккупантам, сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим".

Кроме того, еще до начала операции в Курской области, Александр Коваленко предупреждал, что враг накапливает ракеты для возможного удара по Украине на День Независимости.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Российские оккупанты готовят массированный ракетный удар по Украине после того, как ВСУ заняли значительные территории в Курской области.

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