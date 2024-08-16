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Залп более 100 ракетами: названы вероятные цели и сроки массированного удара РФ

Алексей Тесля
16 августа 2024, 10:03
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Может быть увеличено количество противоракет для комплексов, которые прикрывают Киев, не исключил Роман Свитан.
Залп более 100 ракетами: названы вероятные цели и сроки массированного удара РФ
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Российские оккупанты готовят массированный ракетный удар по Украине после того, как ВСУ заняли значительные территории в Курской области, заявил военный эксперт Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime, правительственный квартал, который, по версии СМИ, может стать целью российских ракет, "никто точно эвакуировать не будет".

При этом эксперт не исключил, что может быть увеличено количество противоракет для комплексов, которые прикрывают Киев, а оценивая масштабы возможной российской атаки отметил, что у армии РФ есть ограничения – но не по количеству ракет, а по количеству носителей.

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"Если будет действительно масштабная атака, крылатых ракет может быть около 100 – крылатых ракет морского базирования типа "Калибра" и крылатых ракет авиационного базирования типа Х-101, Х-555, плюс Х-59, Х-69 могут использоваться, – но могут быть добавлены еще "Шахеды" и баллистические ракеты, "Искандеры". Это все может быть применено сразу по более чем ста целям", - предупредил он.

По его оценке, того количества зенитно-ракетных комплексов, которое располагается в Киевском районе, хватит, чтобы перехватить "практически все ракеты", которыми армия РФ может ударить по украинской столице.

"На данный момент достаточная плотность ПВО над Киевом для отражения практически любой атаки, кроме межконтинентальных баллистических ракет", – добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов.

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