Россия атаковала Украину ракетами и дронами: в нескольких областях - мощные взрывы

В четверг, 15 августа, во время воздушной тревоги в Запорожской области прогремел взрыв. Также взрыв произошел в Кривом Роге и Киеве. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров и Суспільне Новини.
"Взрыв в Запорожской области", - написал он.
В Запорожье взрыв прогремел около 23:12. Он произошел на фоне предупреждений о возможных ударах баллистическими ракетами по Запорожской области и другим регионам Украины.
В то же время в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов". В Кривом Роге взрыв прогремел около 23:44.
Около 0:17 взрыв прогремел в Киеве. По данным Воздушных сил, взрывы в столице - это работа ПВО.
"Взрывы в городе. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал мэр столицы Виталий Кличко.
По данным Воздушных сил и мониторингового канала "Николаевский Ванек", по состоянию на 0:02 один вражеский беспилотник подлетает к Броварам киевской области. Еще два российских БпЛА направляются из Кропивницкого в юго-западном направлении. Также "Шахед" заметили вблизи Кривого Рога, он летит в направлении Снигиревки Николаевской области.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года российские оккупанты ударили по Киевской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа "Shahed". Было сбито две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Как сообщал Главред, в ночь на среду, 14 августа, россияне атаковали Украину двумя управляемыми ракетами Х-59/69 и 23 ударными БПЛА типа "Shahed". Всего было сбито 17 вражеских БПЛА в нескольких областях Украины.
Больше всего пострадали Черниговская и Житомирская области. В Черниговской области вражеские дроны попали в объект инфраструктуры.. В Житомирской области уничтожено три дрона-камикадзе, есть повреждения инфраструктуры и частных домов, но жертв нет.
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