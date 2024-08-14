Ночная атака дронов: в двух областях под удар попали объекты инфраструктуры

В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23 ударными БпЛА типа "Shahed".

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В ночь на 14 августа Украина была атакован вражескими дронами / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

В ночь на среду, 14 августа, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В Черниговской и Житомирской областях под удар попали инфраструктурные объекты. В Киевской области попадания не зафиксированы.

Как сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, вражеские "Шахеды" атаковали Нежинский район. Было попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что Житомирской области ночью уничтожили три дрона-камикадзе. Под удар попал один из инфраструктурных объектов.

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Также обломками повреждены частные дома. Жертв и пострадавших нет.

"Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами", - сообщил глава Житомирской ОВА.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях ночной дроновой атаки на Киевщину. Тревога объявлялась дважды.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

В результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации возможных последствий ночной атаки.

Что говорят в Воздушных силах

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23 ударными БпЛА типа "Shahed".

В противовоздушном бою было сбито 17 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.

Отчет Воздушных сил / t.me/ComAFUA

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 августа 2024 года российские оккупанты ударили по Киевщине четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Также во время атаки враг применил две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 16 ударных БпЛА типа "Shahed". Были сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за все время полномасштабного вторжения. Главной же целью вражеских беспилотников стал Киев.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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