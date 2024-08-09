Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

Ракету Х-101, которой россияне атаковали детскую больницу "Охматдет", могли изготовить за несколько недель или даже дней до удара.

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Ракету для атаки на Охматдет могли изготовить за несколько дней / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российскую ракету Х-101, которой поразили детскую больницу "Охматдет", могли изготовить в РФ за несколько дней или недель до нанесения удара. Об этом сообщают исследователи Conflict Armament Research (CAR).

"Проанализировав обломки ракеты Х-101, специалисты CAR выяснили, что она была изготовлена максимум за три месяца до атаки. Также есть возможность, что ее собрали за восемь дней до удара", - говорится в отчете аналитиков.

Исследователи также сообщили, что на обломках ракеты они нашли 13-значный серийный номер, однако, последние цифры они скрыли, так как это полностью бы идентифицировало ракету.

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Первые шесть цифр (315263) одинаковы для всех производственных номеров ракет Х-101, заметили в организации. При этом, как отмечают в СAR, следующие цифры "7" и "9" указывают на то, что ракету изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня).

Учитывая то, что оккупанты поразили "Охматдет" 8 июля, то надо сказать, что ракету изготовили или за несколько недель, или даже за несколько дней до удара по детской больнице.

Что такое детская больница "Охматдет" многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Атака на "Охматдет" и последствия

Напомним, 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по большой детской больнице "Охматдет". Удар был нанесен именно в то время, когда в больнице и возле нее находилось много людей.

После удара главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый, кто был причастен к атаке на детскую больницу понесет заслуженное наказание.

Впоследствии стало известно, что Украина выделяет 100 миллионов гривен для первоочередных восстановительных работ для детской больницы "Охматдет".

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