Удар по Охматдету: ракету могли изготовить за несколько дней до атаки

Российскую ракету Х-101, которой поразили детскую больницу "Охматдет", могли изготовить в РФ за несколько дней или недель до нанесения удара. Об этом сообщают исследователи Conflict Armament Research (CAR).
"Проанализировав обломки ракеты Х-101, специалисты CAR выяснили, что она была изготовлена максимум за три месяца до атаки. Также есть возможность, что ее собрали за восемь дней до удара", - говорится в отчете аналитиков.
Исследователи также сообщили, что на обломках ракеты они нашли 13-значный серийный номер, однако, последние цифры они скрыли, так как это полностью бы идентифицировало ракету.
Первые шесть цифр (315263) одинаковы для всех производственных номеров ракет Х-101, заметили в организации. При этом, как отмечают в СAR, следующие цифры "7" и "9" указывают на то, что ракету изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня).
Учитывая то, что оккупанты поразили "Охматдет" 8 июля, то надо сказать, что ракету изготовили или за несколько недель, или даже за несколько дней до удара по детской больнице.
Что такое детская больница "Охматдет"
многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.
Атака на "Охматдет" и последствия
Напомним, 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по большой детской больнице "Охматдет". Удар был нанесен именно в то время, когда в больнице и возле нее находилось много людей.
После удара главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый, кто был причастен к атаке на детскую больницу понесет заслуженное наказание.
Впоследствии стало известно, что Украина выделяет 100 миллионов гривен для первоочередных восстановительных работ для детской больницы "Охматдет".
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