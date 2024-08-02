Восстановление 'Охматдета': Ляшко ответил, отменят ли скандальный тендер

Средства, которые были собраны на БФ "Охматдет", будут перечислены на казначейский счет больницы, подчеркнул Ляшко.

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Ляшко ответил, отменят ли скандальный тендер на восстановление "Охматдета" / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", которую атаковали ракетами оккупанты, будет отменен. Вместо этого его проведут заново. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, тендер на восстановление детской больницы будут проводить на Prozorro в течение 7-16 дней.

Он также отметил, что средства, которые были собраны на БФ "Охматдет", будут перечислены на казначейский счет больницы.

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Стоит подчеркнуть, что на благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 млн грн, на благотворительный фонд "Охматдета" - 378 млн грн, 320 млн грн собрали через платформу United24, еще 100 млн грн выделило правительство из резервного фонда

Как добавил Ляшко, каждое решение будет контролировать наблюдательный совет, в который войдут представители Минздрава, администрации "Охматдета" и шесть благотворителей, которые пожертвовали наибольшую сумму на восстановление.

Скандал вокруг восстановления "Охматдета"

1 августа стало известно, что БФ "Охматдет" выбрал ООО "Буд-технолоджи" победителем тендера на ремонт поврежденного во время ракетного обстрела корпуса больницы.

Издание "Наші гроші" проанализировало информацию о победителе тендера и обнаружило, что из 14 участников конкурса это было третье предложение по наибольшей стоимости.

Также известно, что заказчик не вел никаких переговоров с теми участниками тендера, которые предлагали восстановить корпус больницы за меньшую цену, и при этом никак не объяснил свое решение.

Что такое Охматдет Охматдет - это диагностически-многопрофильное лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине. В период советской власти заведение получило название Охматдет, что означает "охрана материнства и детства". Сейчас во дворе Охматдета стоит памятник Николаю Терещенко, главному меценату и благотворителю больницы.

Удар по "Охматдету" - что известно

Напомним, утром 8 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской больнице в Киеве. Обстрел произошел в час пик, когда много людей были на улице.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый россиянин, который причастен к обстрелу детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля будет отвечать за свое преступление.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из резервного фонда государственного бюджета направляют 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". В дальнейшем же власти планируют увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления заведения.

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