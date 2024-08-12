Россия может нанести массированный удар на День Независимости - прогноз

Может ли Россия выпустить сразу до 100-200 ракет? Эксперты оценили возможности страны-агрессора.

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Когда ждать "того самого" мощного обстрела Украины? / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По словам Коваленко, у России в настоящее время нет возможности запускать до 200 ракет одновременно.

В любом случае Кремлю будет "очень сложно" реализовать эту атаку, учитывая, что в Киеве весьма неплохая ПВО.

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"Есть большой риск удара в День Независимости, они к этому заранее готовятся. Но будет ли это апокалиптический удар? Нет. У них уже нет потенциала запускать по 150-200 ракет. Все, что они могут сделать, мы уже видели. Вполне возможно, могут ударить по правительственному кварталу. Но опять же в Киеве достаточно неплохое ПВО, и реализовать атаку будет очень тяжело", - рассказал эксперт в комментарии РБК-Украина.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Другой эксперт Владислав Селезнев считает, что ракетная атака весьма реальна, но Россия при планировании прежде всего будет учитывать собственные ресурсы, а не привязываться к датам.

"Риски ракетных и дроновых атак существуют, мы всегда должны быть начеку. Будет ли массированная атака на Киев 23 или 24 августа? Враг будет бить, не привязываясь к датам, а только тогда и таким образом, когда будет иметь для этого ресурсы", - сказал он.

У России не будет никаких шансов, если Украина подготовит ресурс ПВО, уверен Селезнев.

Удар по Украине - новые прогнозы

Накануне The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.

Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".

Как писал Главред, Россия снова атаковала Украину ракетами и "Шахедами" в ночь на 11 августа. Взрывы прогремели в пригороде Киева, в Сумской и Полтавской областях. В Броварском районе Киевской области в результате российской атаки три человека получили тяжелые ранения, есть погибшие, среди них - 4-летний мальчик.

2 августа, еще до начала операции в Курской области, Александр Коваленко предупреждал, что враг накапливает ракеты для возможного удара по Украине на День Независимости.

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