Возможный удар в ближайшее время: РФ снарядила ракетами корабли и 'Тушки', подробности

Оккупанты сегодня провели тренировку Ту-95МС на авиабазе "Оленья". Аналитики ранее предупреждали о подготовке РФ к массированному обстрелу.

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Россия готовится к массированному удару / Коллаж Главреда. Фото: t.me/the_first_online

Российские оккупанты сегодня днем, 14 августа, снарядили ракетами самолеты типа "Ту" и морские носители "Калибров", пишет OSINT-сообщество Tracking.

Сообщается о двух Ту-95МС с несколькими крылатыми ракетами Х-101 и о двух Ту-22М3 с ракетами Х-22 на бортах.

Эти "Тушки" засветились во время утренних тренировок на авиабазе "Оленья".

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В то же время общий залп всех 9 имеющихся на авиабазе российских "Ту" аналитикам неизвестен.

Кроме того, экспертами зафиксирована зарядка подводной лодки РФ ракетами типа "Калибр" в Новороссийске суммарным залпом в 4 ракеты.

Общая ситуация по количеству морских ракетоносителей - без изменений, уверяют аналитики. Речь идет о трех надводных кораблях МРК проекта 21631 "Буян-М", двух фрегатах проекта 11356 "Адмирал Макаров/Эссен" и трех подводных лодках проекта 636.3 "Варшавянка".

Удар России по Украине - последние новости

Накануне The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.

Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".

В то же время аналитик Александр Коваленко считает, что российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим".

Как писал Главред, в ночь на среду, 14 августа, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В Черниговской и Житомирской областях под удар попали инфраструктурные объекты. В Киевской области попаданий не зафиксировано.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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