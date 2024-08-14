Возможный удар в ближайшее время: РФ снарядила ракетами корабли и 'Тушки', подробности

Российские оккупанты сегодня днем, 14 августа, снарядили ракетами самолеты типа "Ту" и морские носители "Калибров", пишет OSINT-сообщество Tracking.
Сообщается о двух Ту-95МС с несколькими крылатыми ракетами Х-101 и о двух Ту-22М3 с ракетами Х-22 на бортах.
Эти "Тушки" засветились во время утренних тренировок на авиабазе "Оленья".
В то же время общий залп всех 9 имеющихся на авиабазе российских "Ту" аналитикам неизвестен.
Кроме того, экспертами зафиксирована зарядка подводной лодки РФ ракетами типа "Калибр" в Новороссийске суммарным залпом в 4 ракеты.
Общая ситуация по количеству морских ракетоносителей - без изменений, уверяют аналитики. Речь идет о трех надводных кораблях МРК проекта 21631 "Буян-М", двух фрегатах проекта 11356 "Адмирал Макаров/Эссен" и трех подводных лодках проекта 636.3 "Варшавянка".
Удар России по Украине - последние новости
Накануне The Times писал со ссылкой на источники в Минобороны Украины, что Россия готовит мощный обстрел украинских городов, прежде всего "важных" зданий в Киеве, пытаясь таким образом якобы отомстить за прорыв в Курскую область.
Отмечалось, что Россия может снова применить целый арсенал ракет - крылатых и баллистических, а также "Шахеды".
В то же время аналитик Александр Коваленко считает, что российские военные могут нанести массированный удар по Украине на День Независимости, 24 августа. Но вряд ли этот удар будет "апокалиптическим".
Как писал Главред, в ночь на среду, 14 августа, в Украине объявлялась воздушная тревога из-за атаки российских дронов. В Черниговской и Житомирской областях под удар попали инфраструктурные объекты. В Киевской области попаданий не зафиксировано.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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