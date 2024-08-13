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РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT

Мария Николишин
13 августа 2024, 13:44
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Разработанные Россией сценарии допускают военные конфликты с нынешними союзниками Москвы - Китаем, Ираном, Азербайджаном и КНДР.
РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT
РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Оккупанты подготовили свой флот для ударов ракетами с ядерными боеголовками. В частности, они обучали моряков атаковать цели в странах Европы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на секретные документы.

Издание отмечает, что в "потенциальном конфликте" с Западом, в частности, членами НАТО, агрессор предполагал нанесение сокрушительных ударов по целям, разбросанных по всей Западной Европе.

"Карты целей, расположенных так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании, подробно описаны в презентации для офицеров, подготовленной еще до полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

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Также известно, что эти планы оккупанты составляли в период с 2008 по 2014 год. В них есть список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактические ядерные. Вражеские офицеры подчеркивают преимущества использования ядерных ударов на ранней стадии.

Кроме того, в презентации указано, что страна-агрессор сохранила возможность перевозить ядерное оружие на надводных кораблях. Это, по мнению экспертов, несет в себе значительные дополнительные риски эскалации военного конфликта или аварий.

"В документах указано, якобы "высокая маневренность" флота дает ему возможность наносить "внезапные и упреждающие удары" и "массированные ракетные удары с разных направлений". Ядерные боеголовки предназначены для использования "в сочетании с другими средствами поражения для достижения целей России"", - пишет издание.

Аналитики, изучавшие эти документы, заявили, что они соответствуют тому, как НАТО оценивает угрозы ударов ракет большой дальности, которые могут быть запущены с кораблей российского флота.

Также карты иллюстрируют выборку из 32 целей НАТО в Европе для военно-морских флотов агрессора. Например, цели Балтийского флота в основном расположены в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене. А также радиолокационными станциями и объектами подразделений спецназа.

Сообщается, что по замыслу Кремля, российский Северный флот должен будет бить по объектам оборонной промышленности, - прежде всего по британской верфи подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс.

Интересно, что разработанные Россией сценарии допускают военные конфликты с нынешними союзниками Москвы - Китаем, Ираном, Азербайджаном и КНДР.

РФ подготовила флот для ядерных ударов по Европе: известны возможные цели - FT
Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Что известно о Financial Times?

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - что известно

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что российский диктатор Владимир Путин не будет применять против Украины тактическое ядерное оружие, даже если российские войска потеряют контроль над временно оккупированным Крымом.

Руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко считает, что заявления российского лидера Владимира Путина о применении ядерного оружия в Украине является блефом. Российский диктатор не разыграет ядерный сценарий, поскольку понимает фатальные последствия.

В то же время, Соединенные Штаты Америки предупредили Россию о мощном ответном ударе на применение ядерного оружия.

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