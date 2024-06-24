"От нее никакой пользы": Буданов оценил, применит ли Путин "ядерку" в случае потери Крыма

Украине нужно сделать все необходимое, чтобы отрезать Крым от поставок вооружения из России. Тогда российские войска будут вынуждены перейти к обороне.

https://glavred.info/ukraine/ot-nego-nikakoy-polzy-budanov-ocenil-primenit-li-putin-yaderku-v-sluchae-poteri-kryma-10575317.html Ссылка скопирована

Буданов оценил, применит ли Путин ядерное оружие в случае потери Крыма/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Российский диктатор Владимир Путин не будет применять против Украины тактическое ядерное оружие, даже если российские войска потеряют контроль над временно оккупированным Крымом.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer. Он отметил, что Украине надо сделать всё необходимое, чтобы отрезать Крым от поставок вооружения из страны-агрессора России - тогда российские войска будут вынуждены перейти к обороне.

Буданов высмеял возможность применения российским диктатором ядерного оружия и отметил, что знает его реальные характеристики. Кроме этого, по его словам, российским оккупантам нет смысла использовать на поле боя тактическое ядерное оружие.

видео дня

"Во-первых, я знаю, что там на самом деле происходит. Во-вторых, я знаю реальные характеристики российского ядерного оружия. Какую пользу оно может принести? У нас нет больших концентраций войск, для которых такое ядерное оружие было бы уместным. А пробить дыры в наших линиях обороны можно обычными средствами ведения войны", - отметил руководитель Главного управления разведки.

Также он добавил, что, кроме всего прочего, применение ядерного оружия привело бы к большим политическим рискам для главы Кремля.

Типы ядерного оружия и зоны поражения/ Инфографика: Главреда

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Риск применения Россией ядерного оружия - последние новости

Ранее в СНБО назвали условие ядерного удара РФ. Секретарь СНБО считает, что нельзя исключать сценарий применения Россией тактического ядерного вооружения после катастрофического поражения на фронте.

Также ранее эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие. Как считает эксперт Дмитрий Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямой указки от китайских властей.

Напомним, дипломат прямо сказал, применит ли Путин "ядерку". Путина неоднократно предупредили о том, что произойдет в случае применения ядерного оружия, в России это понимают, рассказал Владимир Огрызко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред