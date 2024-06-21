Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Как считает эксперт Дмитрий Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямой указки от китайских властей.

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Как считает Дмитрий Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямого указания из Китая / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Власти коммунистического Китая будуть влиять на возможность применения тактического ядерного оружия ‒ в первую очередь страной-агрессором Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Китай вообще не заинтересован в стабильном состоянии Российской Федерации. Задача КНР - ослабление и Соединенных Штатов, и Российской Федерации в косвенном противостоянии на территории Украины. Давайте вспомним позицию КНР относительно заявлений Путина о возможности применения тактического ядерного оружия еще в 2022 году. Была жесткая и четкая позиция о безответственных заявлениях, которые Российская Федерация должна скорректировать. После того эта тема исчезла с повестки дня, как исчезла и тема размещения тактического ядерного оружия на территории республики Беларусь", ‒ сказал он.

Как считает Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямого указания из Китая.

"Поэтому позиция КНР достаточно серьезно будет влиять не только на риторику, но и на возможность применения тактического ядерного оружия. Без Китая Российская Федерация не решится на применение ядерного оружия. Сейчас Китай фактически выступает адвокатом Российской Федерации, что было наглядно продемонстрировано во время Саммита мира", ‒ подытожил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Смотрите на видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду:

Применит ли РФ ядерное оружие - последние новости

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник сказал, что заставило бы другие государства ударить по РФ. На Россию и российских оккупантов, находящихся в Украине, обрушится вся мощь других государств, если Москва осуществит тактический ядерный удар.

Также ранее журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал о ядерных угрозах России - это реальность или только риторика. Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям.

У Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие, в частности, в 2022 году, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Он говорит, что Кремль убедился - ядерное оружие работает эффективно без его применения - путем ядерного шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие невелика, но ее не стоит недооценивать.

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