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Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Дмитрий Видоменко
21 июня 2024, 03:05
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Как считает эксперт Дмитрий Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямой указки от китайских властей.
Китай, ядерное оружие, Снегирев
Как считает Дмитрий Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямого указания из Китая / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Власти коммунистического Китая будуть влиять на возможность применения тактического ядерного оружия ‒ в первую очередь страной-агрессором Россией. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

"Китай вообще не заинтересован в стабильном состоянии Российской Федерации. Задача КНР - ослабление и Соединенных Штатов, и Российской Федерации в косвенном противостоянии на территории Украины. Давайте вспомним позицию КНР относительно заявлений Путина о возможности применения тактического ядерного оружия еще в 2022 году. Была жесткая и четкая позиция о безответственных заявлениях, которые Российская Федерация должна скорректировать. После того эта тема исчезла с повестки дня, как исчезла и тема размещения тактического ядерного оружия на территории республики Беларусь", ‒ сказал он.

Как считает Снегирев, путинский режим не рискнет применять ядерное оружие без прямого указания из Китая.

"Поэтому позиция КНР достаточно серьезно будет влиять не только на риторику, но и на возможность применения тактического ядерного оружия. Без Китая Российская Федерация не решится на применение ядерного оружия. Сейчас Китай фактически выступает адвокатом Российской Федерации, что было наглядно продемонстрировано во время Саммита мира", ‒ подытожил он.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Смотрите на видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду:

Применит ли РФ ядерное оружие - последние новости

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник сказал, что заставило бы другие государства ударить по РФ. На Россию и российских оккупантов, находящихся в Украине, обрушится вся мощь других государств, если Москва осуществит тактический ядерный удар.

Также ранее журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал о ядерных угрозах России - это реальность или только риторика. Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям.

У Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие, в частности, в 2022 году, считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Он говорит, что Кремль убедился - ядерное оружие работает эффективно без его применения - путем ядерного шантажа и угроз. Поэтому, вероятность, что в этой войне скажет свое слово ядерное оружие невелика, но ее не стоит недооценивать.

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новости Киева ядерное оружие Дмитрий Снегирев
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