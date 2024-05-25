"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФ

На Россию и российских оккупантов, находящихся в Украине, обрушится вся мощь других государств, если Москва осуществит тактический ядерный удар.

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Сотник сказал, что заставило бы другие государства ударить по РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Если страна-агрессор Россия осуществит тактический ядерный удар по Украине, то другие государства нанесут серьезный удар по территории РФ и по российским оккупантам, которые находятся в Украине. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"После этого удара на Россию обрушится вся мощь, как и на российскую армию в Украине, и на военные объекты в РФ. Они все сразу подвергнутся атаке со всех сторон", - отметил Сотник.

Он отметил, что после такого шага со стороны Москвы от России отвернется даже Китай.

"Даже Си Цзиньпин однозначно сказал Путину: "Послушай меня внимательно, белое плешивое яйцо, ты можешь делать что угодно, только не применять ядерное оружие, ни одно". Как только Путин ядерное оружие применит, Китай окончательно перестанет быть для России тем, на кого можно опереться. И Китай будет "мочить". Со всех сторон. Это будет начало конца Путина и его пещеры, которая развоевалась", - сказал Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Ранее аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы - капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятности ядерного удара РФ. Он отметил, что основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией, однако он явно преувеличен. Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник предупредил, на какой шаг может решиться диктатор РФ. Глава Кремля действительно может допускать возможность применения ядерного оружия.

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