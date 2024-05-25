УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФ

Алёна Воронина
25 мая 2024, 03:30
9
На Россию и российских оккупантов, находящихся в Украине, обрушится вся мощь других государств, если Москва осуществит тактический ядерный удар.
Сотник, Путин
Сотник сказал, что заставило бы другие государства ударить по РФ/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Если страна-агрессор Россия осуществит тактический ядерный удар по Украине, то другие государства нанесут серьезный удар по территории РФ и по российским оккупантам, которые находятся в Украине. Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"После этого удара на Россию обрушится вся мощь, как и на российскую армию в Украине, и на военные объекты в РФ. Они все сразу подвергнутся атаке со всех сторон", - отметил Сотник.

Он отметил, что после такого шага со стороны Москвы от России отвернется даже Китай.

"Даже Си Цзиньпин однозначно сказал Путину: "Послушай меня внимательно, белое плешивое яйцо, ты можешь делать что угодно, только не применять ядерное оружие, ни одно". Как только Путин ядерное оружие применит, Китай окончательно перестанет быть для России тем, на кого можно опереться. И Китай будет "мочить". Со всех сторон. Это будет начало конца Путина и его пещеры, которая развоевалась", - сказал Сотник.

Смотрите видео интервью Александра Сотника о ядерных угрозах Путина:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Ранее аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы - капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятности ядерного удара РФ. Он отметил, что основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией, однако он явно преувеличен. Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник предупредил, на какой шаг может решиться диктатор РФ. Глава Кремля действительно может допускать возможность применения ядерного оружия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ядерное оружие ядерный удар Владимир Путин ядерная угроза Александр Сотник
Реклама

Главное за день

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

04:00 Синоптик
Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

00:06 Украина
Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

00:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы 19567

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата 13772

Шторм, грозы и похолодание до +4: в Украине ухудшится погода - стала известна дата

После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой 9166

После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

Путин разразился условием завершения войны 6783

Путин разразился "условием" завершения войны

Последние новости

04:30

РФ собрала 140-тысячный "кулак" и выбрала новые цели: названы направления

04:00

Украину накрывает волна магнитных бурь: сколько дней это будет продолжаться

03:30

"Это будет начало конца Путина": Сотник сказал, что заставило бы другие страны ударить по РФВидео

02:44

Цены "кусаются": в Украине резко подорожала самая популярная ягода

02:00

Вылитая Алина Гросу: Ирина Билык показала, как она выглядит без макияжа

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатииФормула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии
01:30

"У Путина остались две карты в руках": Сотник оценил риски ядерных учений РФВидео

00:37

Скрывали: отец Агутина выдал правду о разводе певца с Варум

00:06

Ситуация на фронте может измениться немедленно, нужно одно решение США - WSJ

00:06

Наступление РФ на Харьковщине угасло: Генштаб Эстонии оценил влияние западного оружия

Реклама
24 мая, пятница
23:54

Предпочитаю держать под замком: Лорак рассказала, как строит новые отношения с бойфрендом

23:26

РФ испытывает НАТО: в Финляндии заявили о "значительной угрозе" на фоне провокаций

22:11

Украина получит вооружение на $275 млн: США объявили о новом пакете помощи

22:09

"Он – никто": Зеленский жестко ответил Путину и раскрыл ложь диктатора РФ

21:37

ВСУ взяли под боевой контроль захваченные РФ приграничные районы Харьковщины

20:58

"Заставят открыть второй фронт": майор ВСУ сказал, есть ли угроза наступления с Беларуси

20:45

Только единицы справятся за 8 секунд: надо найти ножницы на картинке

20:40

"Они будут давить": у Зеленского назвали главную цель российского наступления

20:08

"В розыске", "снят" и "исключен": что означают статусы военнообязанных в Резерв+

19:53

Графики отключения света 25 мая: времени с электроэнергией будет значительно больше

19:32

"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

Реклама
19:28

Налетит мощный шторм: Украину будут заливать грозовые дожди с сильными ветрами

19:10

Два года безостановочного российского "ядерного карнавала", что дальше?мнение

19:01

РФ стягивает силы на границу с Сумской и Черниговской областями - Генштаб

18:59

"Путин его боится": Кулеба раскритиковал заявления РФ о заморозке войны

18:34

Урожайность увеличится на 30%: когда окучивать картофель - важные советыВидео

18:30

Путин "наехал" на Зеленского и заклянчил переговоры: что предлагает диктатор

18:04

"Трамп притворяется, он не любит Путина": экс-посол США удивил заявлением

18:00

alyona alyona проигнорировала Jerry Heil на мероприятии - что случилось

18:00

Генштаб ВСУ уменьшат на 60%: часть отошлют на фронт

18:00

Война на Тайване. Грозит ли миру новый вооруженный конфликт и чего ждать Украине

17:33

Мощный удар на юге: ВСУ отбросили россиян, названо "горячее" направление

17:25

Модернизировав морские дроны, СБУ снова на шаг опередила россиян - эксперт

17:10

Там работали американские ракеты: в WSJ раскрыли детали ночных взрывов в Крыму

16:59

ВСУ повредили две "птички" РФ на аэродроме "Кущевска": появились свежие снимки

16:48

Что нужно сделать 25 мая, чтобы уберечь себя от беды: важные приметы дня

16:40

"Большое разочарование": всплыла тяжелая правда об Олеге Виннике

16:40

"Мирный план" без двух важнейших пунктов: что предлагают Китай и Бразилия Киеву

16:26

Россиян "покрошили" на Харьковщине: разгромлена элитная группа спецназа РФ

16:25

РФ бросила в наступление множество солдат: Генштаб рассказал о боях на востоке

15:53

Кристина Орбакайте решила конкурировать со своей матерью

Реклама
15:42

Главная точка удара и новый дедлайн: эксперт рассказал о планах РФ на фронте

15:41

"Друг Путина" в Европе вдруг ткнул носом Россию из-за войны в Украине

15:16

Как сказать на украинском "будь он неладен": какую ошибку мы часто делаемВидео

15:14

Враг получил по зубам на Харьковщине: ВСУ перешли в контрнаступление

14:58

Передает королевские обязанности: Кейт Миддлтон приняла решение - имя переемницы

14:57

"Есть две важные новости для Украины": после чего ВСУ смогут выиграть войну - сильный прогноз

14:48

Когда НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной: эксперт назвал 2 условия

14:46

Украину ждет подорожание света: в Кабмине анонсировали рост тарифов и назвали сроки

14:36

"Только в фильмах ужаса сниматься": злючая Долина опозорилась своей публичной выходкойВидео

14:24

HIMARS, Leopard 1 и многое другое: Германия предоставит Украине новый пакет помощи

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять