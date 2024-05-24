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HIMARS, Leopard 1 и многое другое: Германия предоставит Украине новый пакет помощи

Алёна Воронина
24 мая 2024, 14:24
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Украина получит много вооружения и техники в рамках этого пакета, в частности, танки, разведывательные беспилотники, бронированные автомобили и т.п.

Танки Leopard 2, Бундестаг
Германия предоставит Украине новый пакет помощи/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, bundeswehr.de

Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который входит целый ряд военной техники и вооружения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

В частности, в новый пакет военной поддержки будут входить десять основных боевых танков LEOPARD 1 A5, которые ФРГ предоставит совместно с Данией, 3 реактивные системы залпового огня HIMARS, один мостоукладочный танк BEAVER с запасными частями, четыре противоминных танка WISENT 1 с запасными частями и т.п.

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Также Украина получит следующее вооружение и технику в рамках этого пакета:

  • 20 снарядов для LEOPARD 2, MARDER и DACHS;
  • 8 500 снарядов 155 мм;
  • 20 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • 34 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
  • одна бронированная инженерная машина DACHS;
  • одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • два противоминных плуга;
  • 16 автоцистерн Zetros;
  • 400 светодиодных ламп;
  • 530 штурмовых винтовок MK 556;
  • 80 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом 60 тысячами патронов;
  • 111 винтовок CR 308;
  • 1,8 млн патронов к огнестрельному оружию.

Соответствующая помощь будет предоставляться из поставок федеральных войск Германии, а также с помощью промышленных товаров, которые финансируются из федеральных фондов.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что США готовят пакет помощи для Украины на $275 млн. Белый дом воспользуется президентскими полномочиями, чтобы отправить Украине пакет военной помощи.

Также ранее госсекретарь США Энтони Блинкен ответил, можно ли Украине наносить удары по РФ западным оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не поддерживают и не поощряют использование поставленных Украине западных вооружений для ударов за пределами украинской территории, однако Киев сам принимает решение о том, как эффективно распоряжаться этим оружием.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что помощь Запада опаздывает на год. Западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Украины, говорит президент.

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