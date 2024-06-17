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Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Алексей Тесля
17 июня 2024, 04:05
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Успех ВСУ в Крыму обрушит путинскую систему власти, уверен Андрей Пионтковский.
Украина, F-16
/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Запад находится на пороге принятия ключевого решения, которое может стереть последнюю "красную линию" и стать решающим шагом на пути к поражению страны-агрессора РФ в войне, заявил политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Как подчеркнул он в интервью "Эспрессо", последняя "красная линия" Запада заключается в том, что за штурвалами западных самолетов, которые передают Украине, должны быть только украинские пилоты.

"Нет такого количества украинских пилотов, подготовленных на Западе. Сто, а лучше двести самолетов в небе Украины определят исход войны через несколько недель, потому что с их помощью Украина выбросит окончательно российскую группировку из Крыма, что повлечет за собой политический коллапс режима", - говорит эксперт.

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По его словам, россияне понимают, что когда в украинском небе появятся сотни "грипенов", "тайфунов" и "миражей", вместе с 40 украинскими пилотами на F-16, это поставит крест на российской группировке в Крыму.

"Поэтому этот успех в Крыму, который произойдет немедленно после получения 120 западных самолетов, обрушит путинскую систему власти Не придется преодолевать эту тысячекилометровую линию обороны. Это классическая патовая ситуация. Российско-украинская война, к счастью, не исчерпывается этой линией обороны. Есть центр тяжести войны по Крыму, Крымский полуостров – совершенно уязвимая часть российской военной машины", - добавил Пионтковский.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Передача Украине F-16 - последние новости по теме

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия этим летом планируют отправить в Киев более 60 самолетов F-16 американского производства.

31 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 вскоре доставят в Украину.

Бельгия поставит Украине 30 своих истребителей F-16 к 2028 году. Первые самолеты должны быть поставлены уже до конца года. Об этом заявила министр иностранных дел Хаджа Лабиб.

Министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что Украина сможет использовать предоставленные Нидерландами истребители F-16 для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

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