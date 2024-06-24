"Вопрос в количестве": Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, может ли ракета ATACMS уничтожить Крымский мост.
В интервью The Philadelphia Inquirer Буданов заявил, что российские оккупанты превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины. Поэтому надо сделать все, чтобы отрезать полуостров от снабжения, ведь Крым — это ключ, чтобы заставить Путина обороняться.
Украинские морские дроны уже применяли против российских боевых кораблей и заставили их бежать из Крыма в Новороссийск. Следующим шагом будет прекращение поставок полуострова.
По мнению главы ГУР, баллистические ракеты ATACMS смогут уничтожить мост. А те, кто считает, что ракеты слабоваты для этого, ошибаются.
"Они должны читать технические характеристики. Вопрос только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", — отметил Кирилл Буданов.
Что такое ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.
Уничтожение Крымского моста
Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.
Военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Крым достаточно уязвим логистически. По его словам, чтобы российская армия оказалась в ловушке, достаточно взять под огневой контроль основные локации: Крымский мост, Чонгарские мосты и сухопутные перешейки.
Другие новости:
- Впервые раскрыты последствия ударов ВСУ по оккупантам в Крыму за два месяца
- "Нет другого варианта": Буданов прокомментировал удары по целям РФ в Крыму
- РФ прячет военную технику за гражданскими в Крыму, чтобы избежать ударов ВСУ - ISW
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред