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"Вопрос в количестве": Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост

Анна Ярославская
24 июня 2024, 09:54
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Крым — это ключ, чтобы заставить Путина обороняться.
Кирилл Буданов, Крымский мост
Кирилл Буданов сказал, могут ли ракеты ATACMS уничтожить Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Википедия

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал, может ли ракета ATACMS уничтожить Крымский мост.

В интервью The Philadelphia Inquirer Буданов заявил, что российские оккупанты превратили Крым в огромную военную базу, которая позволяет контролировать южное побережье Украины. Поэтому надо сделать все, чтобы отрезать полуостров от снабжения, ведь Крым — это ключ, чтобы заставить Путина обороняться.

Украинские морские дроны уже применяли против российских боевых кораблей и заставили их бежать из Крыма в Новороссийск. Следующим шагом будет прекращение поставок полуострова.

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По мнению главы ГУР, баллистические ракеты ATACMS смогут уничтожить мост. А те, кто считает, что ракеты слабоваты для этого, ошибаются.

"Они должны читать технические характеристики. Вопрос только в их количестве, но, в принципе, эти ракеты позволят нам выполнить такую миссию", — отметил Кирилл Буданов.

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Ракеты ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Уничтожение Крымского моста

Крымский мост сейчас крайне уязвим. Уже всем понятно, что он обречен и вряд ли переживет 2024 год. И страна-агрессор Россия вряд ли сможет ответить что-то на ликвидацию этого объекта, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей.

Военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Крым достаточно уязвим логистически. По его словам, чтобы российская армия оказалась в ловушке, достаточно взять под огневой контроль основные локации: Крымский мост, Чонгарские мосты и сухопутные перешейки.

крымский мост инфографика
Крымский мост - что о нем известно / Инфографика: Главред

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