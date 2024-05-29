Аналитик назвал условие, при котором ВСУ удастся уничтожить Крымский мост

Как говорит Дмитрий Снегирев, в ситуации с Крымским мостом командование ВСУ наверняка использует ту же тактику, что и при деоккупации Херсона и окрестностей.

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Уничтожение Крымского моста - военный аналитик Дмитрий Снегирев назвал условие / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и kerch_most_ru

Крымский (он же Керченский) мост играет ключевую роль в снабжении войск страны-агрессора РФ на Юге, но уничтожить его Силы обороны смогут только после того, как подавят системы противоракетной и противовоздушной обороны. Об этом на чате в Главреде рассказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Крым достаточно уязвим логистически. Чтобы российская армия оказалась в ловушке, достаточно взять под огневой контроль основные локации: Крымский мост, Чонгарские мосты и сухопутные перешейки. К тому же за всю современную историю Крыма удержать его не удалось никому: ни во время Гражданской войны (достаточно вспомнить молниеносный поход Украинского войска под руководством Болбочана), ни войскам Врангеля, ни Советской армии, ни войскам Третьего Рейха. И россияне это понимают. Роль Крымского моста является ключевой. Тем более, когда россияне попытались создать дублирующую логистику с использованием больших десантных кораблей (БДК), это сразу "нашло отклик" Сил обороны Украины: восемь БДК уничтожены полностью или серьезно повреждены, что делает невозможным логистику. Соответственно, остается вариант – строительство железной дороги (но это затратно и требует много времени)", ‒ говорит он.

Как говорит Снегирев, в ситуации с Крымом и с Крымским мостом командование Сил обороны наверняка использует ту же тактику, что и при деоккупации Херсона и окрестностей.

"Почему до сих пор не уничтожен Крымский мост? Давайте опровергнем "зраду". Есть несколько факторов, которые влияют на жизнеспособность Крымского моста: активная оборона (системы ПРО и ПВО, боновые заграждения и т.д.) и пассивная оборона. Сейчас Силы обороны Украины основной акцент делают на уничтожении систем противовоздушной и противоракетной обороны. Удары по пусковым установкам С-300 и С-400 на аэродроме Бельбек, Джанкой и других. То есть первая задача, которая сейчас стоит, – это уничтожение систем ПРО и ПВО и ослабление защиты Крымского моста. Ведь если мы сейчас начнем бить по нему теми же ATACMS, они просто будут сбиты системой ПРО, то есть это не будет иметь смысла. Это прекрасно понимает и украинское разведсообщество, и Генштаб ВСУ, поэтому и уничтожается сначала противоракетная оборона. Эта тактика себя зарекомендовала блестяще во время деоккупации Херсонской области и освобождения Херсона: сначала были подавлены ПВО и ПРО, а затем взяли под огневой контроль основные локации – Антоновский мост и плотину Каховской ГЭС. Чем это закончилось, мы помним. Из Херсона россияне вывезли всё, что могли, даже прах Потемкина. Это показательно, поскольку пребывание подобных "исторических ценностей" на украинской территории свидетельствовало бы о российском присутствии. То есть россияне прекрасно понимали, что в Херсон они не вернутся. То же самое ждет и Крым после того, как мы подавим системы противоракетной и противовоздушной обороны. Тогда будет смысл ударить по Крымскому мосту", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Главреду Дмитрия Снегирева:

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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