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Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом

Мария Николишин
17 июня 2024, 16:20
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Военно-политический обозреватель отметил, что в войнах побеждали всегда не те, кто жил сегодняшним днем, а те, кто смотрел в будущее.
Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом
Керченский мост должен потерять свою функционабельность / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Незаконно построенный Россией Керченский мост нужно уничтожить, ведь в случае определенных ситуаций оккупанты могут задействовать его в ущерб ВСУ - нужно действовать на опережение потенциальных опасностей. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что этот путепровод длительное время для южной военной группировки РФ выполнял роль основной логистической артерии.

"Но после того, как по нему стало что-то прилетать и подплывать, доля в материально-техническом обеспечении южной группировки РВВ снизилась, хотя и не исчезла совсем. В свою очередь, Керченский мост, несмотря на его сниженную из-за рисков роль, продолжает оставаться одной из самых удобных и самых объемных по грузопотоку артерий для южной группировки РОВ", - считает аналитик.

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По его словам, сохраненные россиянами возможности моста, которые в перспективе могут быть использованы на максимум своих возможностей, к тому (возможному) моменту должны утратить свою функциональность.

Коваленко также предлагает рассмотреть следующий сценарий, который возможен при начале контрнаступления ВСУ на юге страны.

"Украина начинает контрнаступление на Юге и прорывается к Бердянску. Получает выход к Азовскому морю и разрезает группировку РОВ на южную и восточную. Вопрос, как в таком случае будет осуществляться МТО (материально-техническое обеспечение - ред.) группировки РОВ в Херсонской области? Правильно - только через Керченский мост - Крым - Херсонская область. То есть, если вчера через мост на Крым отправили 3 танка, сегодня ноль и через неделю ноль, это не значит, что через месяц через него не будет отправлено 100 танков и 300 ББМ в сутки", - отмечает эксперт.

Военно-политический обозреватель отметил, что в войнах побеждали всегда не те, кто жил сегодняшним днем, а те, кто смотрел в будущее.

"Керченский мост должен потерять свою функционабельность", - подытожил он.

Удар по Крымскому мосту: ВСУ должны поторопиться - Коваленко шокировал прогнозом
Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по Крымскому мосту - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украине придется выбирать, что уничтожать в первую очередь - Крымский мост или новую железную дорогу оккупантов, которая идет вдоль Азовского моря из Ростова на оккупированный полуостров.

Стоит отметить. что одних только американских дальнобойных ракет ATACMS будет недостаточно для полного уничтожения Керченского моста, который соединяет материковую часть России с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, размещение старых барж вдоль Крымского моста вряд ли поможет оккупантам защитить его от украинских атак, заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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