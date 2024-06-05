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Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ

Юлия Закрепа
5 июня 2024, 11:59
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Керченский мост не выдерживает логистическую нагрузку, а потому в России вынуждены искать альтернативы.
Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ
Керченский мост под угрозой / коллаж: Главред, фото: Википедия

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что альтернативы Керченскому мосту у России нет - от его функционирования зависит военная логистика российской армии.

"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - говорит военный.

В эфире "Радио Свобода" Плетенчук отметил, что мост не выдерживает логистическую нагрузку, а потому в России вынуждены искать альтернативы.

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"Морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей для них так же закрыто. Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, было забыто, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", - пояснил Плетенчук.

Также, добавляет он, железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины - недостроенная.

На вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для ударов по мосту, Плетенчук ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Напомним, что аналитики делают вывод, что удары по паромам во временно оккупированном Крыму могут свидетельствовать о том, что Украина готовится атаковать Крымский мост. В конце мая Силы обороны Украины атаковали российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер".

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какая судьба ждет Крымский мост летом. хоть полностью разрушить это сооружение не получится, но в принципе вероятно, что летом он получит критические повреждения.

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