Крымский мост под прицелом: Плетенчук заявил о серьезных логистических проблемах РФ

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что альтернативы Керченскому мосту у России нет - от его функционирования зависит военная логистика российской армии.
"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, видимо, у них не останется", - говорит военный.
В эфире "Радио Свобода" Плетенчук отметил, что мост не выдерживает логистическую нагрузку, а потому в России вынуждены искать альтернативы.
"Морская военная логистика, то есть применение больших десантных кораблей для них так же закрыто. Потому что эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых, кстати, было забыто, когда был открыт Керченский мост. Получается, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", - пояснил Плетенчук.
Также, добавляет он, железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины - недостроенная.
На вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для ударов по мосту, Плетенчук ответил, что это "знает ограниченный круг людей", и добавил, что "подобные сооружения достаточно сложные, чтобы их поразить".
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Напомним, что аналитики делают вывод, что удары по паромам во временно оккупированном Крыму могут свидетельствовать о том, что Украина готовится атаковать Крымский мост. В конце мая Силы обороны Украины атаковали российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер".
Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какая судьба ждет Крымский мост летом. хоть полностью разрушить это сооружение не получится, но в принципе вероятно, что летом он получит критические повреждения.
Больше интересных новостей:
- Удары ВСУ по авиации оккупантов на территории России: в Белом доме сделали заявление
- "Это героизм тысяч военных": в ВСУ рассказали о жестоких боях в Волчанске
- По Киеву будет перемещаться военная техника: в ВСУ назвали причину
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред