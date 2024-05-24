Уже этим летом: Коваленко рассказал, какая судьба ждет Крымский мост

Украина летом может попытаться уничтожить Крымский мост. И хоть полностью разрушить это сооружение не получится, но в принципе вероятно, что летом он получит критические повреждения. Для этого нужны соответствующие условия и сейчас они формируются, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает РБК-Украина.
"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", - объясняет Александр Коваленко.
Он добавляет, что в эту логику укладываются удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, по расположению зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Где главной целью была не столько вражеская авиация, сколько системы С-400.
"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ждать ударов по мосту", - отметил он.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Удары по Крымскому мосту - что известно
Ранее сообщалось, что в России понимают, что учитывая то, какое у Украины есть вооружение и что мы еще получим, Крымский мост будет разрушен, считает Алексей Гетьман.
Украина в 2024 году хочет разрушить не только Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры, которые используют российские оккупанты. Речь идет о законных целях, расположенных на захваченных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
К тому же, Крымский мост - важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой, сказал начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.
Читайте также:
- Украина достигает успехов в отношении Крыма: Ходжес раскрыл хлесткие маневры ВСУ
- Взрывы от Симферополя до Сак: в Крыму мощные прилеты по базам РФ
- "Там были высокопоставленные военные РФ": СМИ узнали, куда прилетели ракеты в Крыму
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред