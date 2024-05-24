Уже этим летом: Коваленко рассказал, какая судьба ждет Крымский мост

Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму, говорит Коваленко.

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Украина летом может попытаться уничтожить Крымский мост / коллаж: Главред, фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Facebook Александр Коваленко

Украина летом может попытаться уничтожить Крымский мост. И хоть полностью разрушить это сооружение не получится, но в принципе вероятно, что летом он получит критические повреждения. Для этого нужны соответствующие условия и сейчас они формируются, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает РБК-Украина.

"Над полуостровом Крым создается зона, которую я называю "проходной двор". Уничтожаются российские средства ПВО. Все это нужно, чтобы наши средства поражения с меньшим риском могли достичь Крымского моста", - объясняет Александр Коваленко.

Он добавляет, что в эту логику укладываются удары по аэродромам в Джанкое и Бельбеке, по расположению зенитно-ракетных полков на Ай-Петри и Тарханкуте. Где главной целью была не столько вражеская авиация, сколько системы С-400.

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"Сейчас все делается для того, чтобы минимизировать эффективность российской ПВО в Крыму. Как только это будет сделано, стоит ждать ударов по мосту", - отметил он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары по Крымскому мосту - что известно

Ранее сообщалось, что в России понимают, что учитывая то, какое у Украины есть вооружение и что мы еще получим, Крымский мост будет разрушен, считает Алексей Гетьман.

Украина в 2024 году хочет разрушить не только Крымский мост, но и другие объекты инфраструктуры, которые используют российские оккупанты. Речь идет о законных целях, расположенных на захваченных территориях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

К тому же, Крымский мост - важная цель Украины, гражданским не рекомендуется пользоваться эстакадой, сказал начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

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